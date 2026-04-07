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Exministro Ricardo Bonilla quedó en libertad por vencimiento de términos en caso Ungrd

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Pese a estar libre, irá a juicio.

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Redacción Judicial
07 de abril de 2026 - 08:31 p. m.
La Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra en la mañana del 7 de abril, ante la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra en la mañana del 7 de abril, ante la Corte Suprema de Justicia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quedó en libertad por vencimiento de términos, en el mrco de la investigación por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Así lo definió la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, en la tarde de este 7 de abril, al resolver una solicitud presentada por Alejandro Carranza, defensor del exministro. El exfuncionario fue imputado en diciembre por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

La Fiscalía General de la Nación, las víctimas, la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Vías (Invías) apelaron la decisión, que se produjo luego de que, en la mañana de este martesl, el ente investigador radicara el escrito de acusación contra Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, también señalado por su presunta participación en el escándalo de corrupción.

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Por Redacción Judicial

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micorriza(d243q)Hace 25 minutos
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