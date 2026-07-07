Expansión de grupos armados y economías ilícitas: los retos que recibe el nuevo minDefensa

El uniformado en retiro será el primer ministro de Defensa del gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya está dando las primeras puntadas para la línea de seguridad y orden público que implementará en su gobierno. Uno de los recientes nombramientos al interior de lo que será su gabinete fue el del general (r) Jorge Eduardo Mora López como jefe del Ministerio de Defensa.

Esta cartera, una de las de mayor incidencia en el país, lo recibe con retos clave como la expansión de los grupos armados ilegales, el crecimiento de las economías ilegales y el arraigo de la gobernanza criminal en los...