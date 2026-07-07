Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Expansión de grupos armados y economías ilícitas: los retos que recibe el nuevo minDefensa

El general en retiro Jorge Eduardo Mora López fue nombrado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, para ocupar la dirección de esa cartera justo en un panorama convulso para el país en materia de seguridad. Dentro de sus tareas estará implementar la estrategia de “mano dura” para recuperar el orden público, una de las propuestas centrales del nuevo mandatario en su plan de gobierno.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
07 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
El uniformado en retiro será el primer ministro de Defensa del gobierno de Abelardo de la Espriella.
El uniformado en retiro será el primer ministro de Defensa del gobierno de Abelardo de la Espriella.
Foto: Archivo Particular

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya está dando las primeras puntadas para la línea de seguridad y orden público que implementará en su gobierno. Uno de los recientes nombramientos al interior de lo que será su gabinete fue el del general (r) Jorge Eduardo Mora López como jefe del Ministerio de Defensa.

Esta cartera, una de las de mayor incidencia en el país, lo recibe con retos clave como la expansión de los grupos armados ilegales, el crecimiento de las economías ilegales y el arraigo de la gobernanza criminal en los...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Grupos armados

Economías ilícitas

Ministro de Defensa

Gobernanza criminal

General

Jorge Eduardo Mora López

Abelardo de la Espriella

Presidente

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.