Explosión en Anorí (Antioquia) deja un subteniente muerto y tres soldados heridos

En la vereda Las Lomitas, ubicada en el municipio de Anorí (Antioquia), una unidad militar fue víctima de una explosión atribuida al frente 36 de las disidencias de las Farc. En el hecho murió el subteniente Brayan David Bello Serrano y resultaron heridos tres soldados profesionales.

Según informaron las autoridades, el responsable de los hechos sería alias “Chejo” y alias “Primo Gay”. Tras la detonación del artefacto explosivo improvisado, y con apoyo de la Fuerza Aérea, fueron evacuaron los soldados heridos hacia Medellín (Antioquia), para recibir atención médica especializada. Asimismo, se adelanta la extracción del cuerpo del subteniente Bello Serrano.

A través de un mensaje en X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció revelando los nombres de los heridos: Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño y Anuar Segundo Jarariyu Epieyu.

En un comunicado, el Ejército Nacional rechazó los “actos criminales que atentan contra la vida de los miembros de la Fuerza Pública y ponen en inminente riesgo a la población civil”, y anunció que se instaurarán las denuncias correspondientes por el uso de artefactos explosivos improvisados, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El Ejército expresó además su rechazo por la muerte del oficial, enviando un mensaje de condolencias a su familia y allegados. Por estos hechos, la Alcaldía de Anorí, liderada por Gustavo Silva, decretó toque de queda nocturno, vigente desde el pasado 30 de septiembre hasta el próximo 7 de octubre.

