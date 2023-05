Regaño a la Fiscalía: piden a Barbosa priorizar caso contra exrector del San Viator

Albeyro de Jesús Vanegas Bedoya también fue rector del colegio Los Pinos, en la capital del país.

La Fiscalía General llamó a juicio al exrector del Colegio San Viator, el sacerdote Albeyro de Jesús Vanegas Bedoya, por presuntamente haber violado y abusado sexualmente a un estudiante de ese institución educativa entre 2012 y 2021. El ente investigador ha sido fuertemente criticado durante las últimas audiencias por la defensa del religioso como por la Procuraduría y el juez del caso. Este martes, se suponía, que la Fiscalía iba a aclarar varias dudas que presentaron las partes del caso con respecto al escrito de acusación contra el sacerdote, ya que los hechos no eran concretos y más bien difusos.

La fiscal del caso, Margarita Rueda, señaló durante la audiencia que el pasado viernes 26 de mayo de 2023 le fue entregado el proceso por parte del despacho que estaba a cargo del expediente San Viator: la fiscal Jhoana Patricia Angulo. La funcionaria Rueda señaló que nunca le informaron que hoy tenía que intervenir y aclarar varios de los hechos que se le acusa al religioso Vanegas. Ante la evidente molestia del juez del caso y el representante de la Procuraduría, la fiscal Rueda se excusó y señaló, en pocas palabras, no había fiscales para asumir la carga laboral de los procesos.

(Lea aquí: “Alentamos a las víctimas de otros casos a que denuncien”: exalumnos del San Viator)

El procurador del caso, Juan Poveda, fue quien se mostró más molesto con la situación y le pidió al juez que instara a la cúpula de la Fiscalía que priorizara este caso, solicitud que fue acogida por el togado, quien también señaló durante la audiencia que, insistentemente, ha pedido respuestas a la Fiscalía de por qué no asignan un fiscal titular a este proceso de connotación nacional. La audiencia de acusación, señaló el juez, será retomada el próximo 11 de julio de 2023 para que la Fiscalía, por fin, aclare cuáles son los hechos concretos con los que pretende llevar a juicio al exrector del San Viator.

“Le pido señor juez que inste a la vicefiscal (Martha Mancera), al fiscal general (Francisco Barbosa) y la seccional de Bogotá para que asuman con responsabilidad este caso. No hay respeto por las víctimas, los procesados y en general con la sociedad, Este caso tiene una prioridad constitucional, estamos hablando de casos en los que son víctimas los niños de este país. Si la Fiscalía no puede garantizar en Bogotá un fiscal, no quiero imaginar lo que sucede en expedientes que se adelantan en otras zonas del país”, señaló notablemente indignado el procurador Juan Poveda.

Este proceso inició formalmente en 2021, cuando la Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos al sacerdote Vanegas Bedoya por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años. Desde noviembre de 2022, el ente investigador ha intentado llamar a juicio al religioso, pero la audiencia fue pospuesta en esa oportunidad. No es la primera vez que la Fiscalía lo procesa por abusos sexuales con menor de edad. El portal periodístico Casa Macondo contó en mayo pasado que esta nueva denuncia contra Vanegas Bedoya “lo sorprendió en un condominio de Guaymaral, al norte de Bogotá, gozando de un retiro entre jardines y lujos”.

En 2006, un estudiante del colegio bogotano Los Pinos, donde también fue rector, denunció al sacerdote porque también habría abusado de él. Sin embargo, un juez lo absolvió al no encontrarse pruebas pruebas, más allá del testimonio del denunciante, de que el sacerdote cometió delito alguno. Vanegas, que por este expediente pasó casi 10 meses detenido de manera preventiva, demandó a la Fiscalía, y ,en 2017, el Consejo de Estado le dio la razón y ordenó indemnizarlo con 330 millones de pesos. A los pocos meses de esta victoria judicial del sacerdote, se conocieron nuevas denuncias en su contra.

A finales de 2018, varios medios reportaron otros casos de supuesto abuso sexual, pero que no terminaron en procesos judiciales. La primera persona en hablar fue Patricia Osorio, quien relató en la W Radio que su hijo Daniel se suicidó el año pasado tras ser abusado sexualmente por un cura en el colegio mientras fue estudiante de dicha institución, aunque no especificó el nombre del supuesto agresor. Al día siguiente, el estudiante Nicolás Machete relató que, el año pasado, el rector del plantel educativo, el sacerdote Albeiro de Jesús Vanegas Bedoya, lo sentó en sus piernas y lo besó. La versión fue desmentida por el religioso.

Ambas denuncias provocaron un enfrentamiento público entre quienes apoyaban a Vanegas Bedoya y generaron plantones a su favor y quienes piden investigaciones penales e invitan a otras posibles víctimas a denunciar. En medio de la discusión, y tras conocerse el relato de Machete, el sacerdote Vanegas se apartó de la rectoría del San Viator para permitir que las pesquisas se adelanten de forma transparente. “Mi alma está destrozada. Han sido 40 años de labor. Soy sacerdote católico, algo desprestigiado hoy, pero lo soy orgullosamente”, afirmó el religioso en ese momento.

En ese momento, octubre de 2018, un grupo de egresados del San Viator se pronunció sobre las graves denuncias e invitó a todas las personas que hayan sido víctimas de delitos sexuales al interior de ese colegio, para que denuncien ante las autoridades. “Como exalumnos de la promoción 1996 del colegio San Viator queremos expresar nuestro total respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de abuso sexual y psicológico y a sus familias, cuyos casos han salido a la luz pública en los últimos días. Alentamos a las víctimas de otros casos a que denuncien los hechos, pues lamentablemente no parecen ser los únicos. Con estos otros posibles casos también nos solidarizamos”, aseguraron los firmantes en un comunicado a la opinión pública.

