Exsenadora Zulema Jattin aceptó en la JEP vínculos con paras y habló de Álvaro Uribe

Sus declaraciones le valieron para que esa jurisdicción confirmara no solo su sometimiento, sino la libertad que le otorgó en octubre de 2022. Foto: JEP

La exsenadora del Partido de la U Zulema Jattin Corrales, prendió el ventilador en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre su relación con el paramilitarismo en Córdoba y salpicó a alcaldes, gobernadores e importantes figuras políticas, entre ellas el expresidente Álvaro Uribe. Sus declaraciones fueron estudiadas por esa jurisdicción, quien las calificó de interés para el Caso 08 que investiga los crímenes de la fuerza pública cometidos con grupos paramilitares y confirmó no solo su sometimiento, sino la libertad que le otorgó en octubre de 2022.

Lea además: La excongresista Zulema Jattin regresa a la libertad por orden de la JEP

Dentro de sus declaraciones, Jattin Corrales salpicó por ejemplo al expresidente Álvaro Uribe. Dijo que lo visitó en 2002, cuando era congresista, para denunciarle que, según ella, estaba preocupada porque los paramilitares en Córdoba estaban prohibiendo candidatos y este no le prestó demasiada atención.

“Simplemente orientó la conversación a que, si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg, que no iba a corroborar nada, pues era preferible que no pusiera la denuncia. Y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento iba a hacer total el caso”, dijo la exsenadora.

Lea: Las denuncias que había contra Zulema Jattín en la Corte por ‘parapolítica’

En este sentido, la exsenadora dijo que cree que Uribe le dijo esto por sus posibles intereses políticos. “Yo le hablé a él, específicamente de la doctora Eleonora Pineda y del doctor Miguel de la Espriella (…) creo que a él le interesaba que ellos lo acompañarán, le interesaba que todo ese andamiaje político, ya que lo estaba acompañando en Córdoba, se mantuviera y si yo me ponía a hacer ruido o a denunciarlo (…) Pues ese ruido iba a afectar la campaña presidencial”.

Dentro de sus declaraciones, Jattin Corrales también admitió haberse aliado con los paramilitares de Salvatore Mancuso en conjunto con otros congresistas como Julio Manzur, en el llamado Pacto de Sindicato a la Gobernación de Córdoba.

“El aspecto novedoso es reconocer que sabíamos la solicitud de Salvatore Mancuso, eso no lo hemos reconocido ni yo, ni ninguno de quienes estamos acompañando la candidatura de Juan Carlos Aldana en la jurisdicción ordinaria, que lo sabíamos que no lo denunciamos que yo omití denunciar, que no lo puse en conocimiento de las autoridades y que hubo un pacto no escrito, pero tácito, con la autodefensa para entregarle las secretarías, si ganaba el candidato del llamado sindicato por los medios de comunicación”, dijo la exsenadora.

Lea además: Zulema Jattin entró a la JEP para aportar verdad sobre ‘parapolítica’ en Córdoba

En sus declaraciones ante la JEP Zulema Jattin Corrales también mencionó a exalcaldes y empresarios como el reconocido empresario del chance, Pedro Ghisays y al empresario del sector vivienda y salud, Manuel Otero Yúnez. Entre los exalcaldes mencionados están Nemesio Nader, Félix Gutiérrez, Jorge Chejne y Mariano Cure, entre otros.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.