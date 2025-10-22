Exsubcomandante de la Policía en Guajira, señalado de delitos sexuales, se entregó

Se trata del uniformado Carlos Julián Rodríguez Campos. De acuerdo con las investigaciones, los presuntos hechos de violencia habrían ocurrido entre julio y septiembre de este año. Esto se sabe. Foto: Archivo y Policía

El teniente coronel de la Policía, Carlos Julián Rodríguez Campos, se entregó a las autoridades, luego de que se conociera que avanza una investigación en su contra por supuestos delitos sexuales. El uniformado se desempeñó hasta hace una semana como subcomandante de la Policía en La Guajira.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el uniformado se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, la cual ya avanza con su judicialización por los hechos que, supuestamente, habrían ocurrido entre julio y septiembre de este año.

Tras la entrega voluntaria del uniformado, el Comando de Región de Policía No. 8 señaló a través de un comunicado de prensa que se abrió una investigación interna en la institución para determinar las circunstancias en las que habrían ocurrido los supuestos delitos. Asimismo, explicó que el oficial fue separado inmediatamente de sus funciones mientras avanzan los distintos procesos.

La institución aseguró que además de avanzar con el proceso disciplinario y la investigación interna, acompañaran las pesquisas de la Fiscalía. El caso al interior de la Policía, además, tendrá el seguimiento de los organismos de control interno y externo para garantizar la transparencia de la investigación.

Rodríguez Campos se desempeñó como subcomandante de la Policía hasta finales de la semana pasada, cuando se conoció que había una orden de captura en su contra.

