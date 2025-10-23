Extradición a Chile de alias “Gocho”, del Tren de Aragua, fue aprobada por la Corte Suprema

El hombre era pedido en extradición por Venezuela, por el asesinato de exteniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile. Sin embargo, el alto tribunal determinó que concedería la petición a las autoridades chilenas. Foto: AFP - HANDOUT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por su presunta responsabilidad en el homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio su aval para la extradición a Chile de Luis Alfredo Carrillo, alias “Gocho”. El crimen, aunque fue contra un ciudadano venezolano, ocurrió en la capital chilena en febrero de 2024, por lo que el alto tribunal determinó que serán ante ese país que responda por el asesinato.

Las autoridades chilenas hicieron la solicitud de extradición desde abril de este año, por los delitos de asociación ilícita y secuestro con homicidio. De acuerdo con la solicitud hecha por ese país, a alias “Gocho” “se le atribuye haber integrado una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes y al lavado de activos (asociación ilícita). Así como haber participado en la privación de la libertad de una víctima, cuya cautividad culminó con su homicidio (secuestro con homicidio)”.

Carrillo, quien tenía circular roja de la Interpol, fue capturado en Boyacá en febrero de este año por, supuestamente, haber participado en el secuestro y asesinato del militar venezolano. El plagio ocurrió el 21 de febrero de 2021, cuya ejecución habría estado planeada y liderada por Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”.

Aseguran las autoridades chilenas que los integrantes del Tren de Aragua en ese país “recibieron instrucciones de la cúpula de la organización, a cambio de una alta suma de dinero, para secuestrar y posteriormente matar al ciudadano refugiado venezolano, el exteniente”. El crimen, señalan los documentos, ocurrió “mediante asfixia por suspensión, procediendo los imputados Kevin Daniel Hernández, alias ”Pichota”; Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “Gocho”; Leonal Alberto Hoyos y Hector Osvaldo Soto con el fin ocultar el cuerpo y que no sea descubierto el delito, a excavar un hoyo al interior del domicilio donde habitaba Jordán Ernesto Soto, correspondiente a una media agua en la denominada toma Santa Marta, ubicada en la comuna de Maipú, en el que enterraron el cuerpo de la víctima".

Al estudiar el caso y la solicitud, la Sala Penal de la Corte Suprema determinó que “la petición de extradición del ciudadano colombo-venezolano Luis Alfredo Carrillo Ortiz, formulada por el Gobierno de la República de Chile, es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.