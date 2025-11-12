Logo El Espectador
Judicial
Las precauciones que levanta extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos por narcotráfico

Tras el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia de extraditar al líder de La Inmaculada al país norteamericano, El Espectador conoció detalles sobre los planes de las autoridades para blindar su envío y prevenir una posible escalada de violencia en el Valle del Cauca.

Gustavo Montes Arias y Jhordan C. Rodríguez
13 de noviembre de 2025 - 01:57 a. m.
Alias "Pipe Tuluá", máximo líder de la banda La Inmaculada, de Tuluá (Valle del Cauca), tuvo que ser trasladado de la cárcel La Picota a una estación de Policía por seguridad, en junio de 2025.
Alias "Pipe Tuluá", máximo líder de la banda La Inmaculada, de Tuluá (Valle del Cauca), tuvo que ser trasladado de la cárcel La Picota a una estación de Policía por seguridad, en junio de 2025.
Foto: Policía Nacional

A solo una firma del presidente Gustavo Petro está la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”. El temido jefe de la banda La Inmaculada, que opera en Tuluá (Valle del Cauca), está privado de la libertad en Bogotá y a la espera de que el jefe de Estado ratifique la decisión que tomó en la mañana del 12 de noviembre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de darle luz verde a su envío a Estados Unidos.

Ante la Corte del Distrito Este de Texas, el líder criminal tendrá que responder por su presunta responsabilidad en...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
PremiumEE

 

