Las precauciones que levanta extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos por narcotráfico

Alias "Pipe Tuluá", máximo líder de la banda La Inmaculada, de Tuluá (Valle del Cauca), tuvo que ser trasladado de la cárcel La Picota a una estación de Policía por seguridad, en junio de 2025. Foto: Policía Nacional

A solo una firma del presidente Gustavo Petro está la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”. El temido jefe de la banda La Inmaculada, que opera en Tuluá (Valle del Cauca), está privado de la libertad en Bogotá y a la espera de que el jefe de Estado ratifique la decisión que tomó en la mañana del 12 de noviembre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de darle luz verde a su envío a Estados Unidos.

Ante la Corte del Distrito Este de Texas, el líder criminal tendrá que responder por su presunta responsabilidad en...