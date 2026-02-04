Extradiciones, paz total y presión de EE. UU.: la jugada de Petro contra el narcotráfico Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro le está dando sus últimas puntadas a la estrategia de paz y seguridad con la que busca cerrar su periodo en la Casa de Nariño. A meses de terminar su mandato, con su nombre dentro de la Lista Clinton y con una descertificación en la lucha contra las drogas, el mandatario colombiano busca sumar méritos con Estados Unidos, específicamente en la guerra contra el narcotráfico.

Tanto así que, durante la reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, Petro, además de una carpeta con fotos de erradicación de...