Judicial
Extradiciones, paz total y presión de EE. UU.: la jugada de Petro contra el narcotráfico

Horas antes de su reunión en la Casa Blanca con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Gustavo Petro puso en marcha varias decisiones que tuvieron efecto inmediato sobre Colombia. La extradición del cabecilla de La Inmaculada, alias Pipe Tuluá, y el anunció del envío a cárceles estadounidense a otros jefes criminales podría reconfigurar el panorama de seguridad en el país, así como la lucha contra el narcotráfico.

Paulina Mesa Loaiza
05 de febrero de 2026 - 12:48 a. m.
El presidente Gustavo Petro le está dando sus últimas puntadas a la estrategia de paz y seguridad con la que busca cerrar su periodo en la Casa de Nariño. A meses de terminar su mandato, con su nombre dentro de la Lista Clinton y con una descertificación en la lucha contra las drogas, el mandatario colombiano busca sumar méritos con Estados Unidos, específicamente en la guerra contra el narcotráfico.

Tanto así que, durante la reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, Petro, además de una carpeta con fotos de erradicación de...

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
