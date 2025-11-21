Extraditan desde Francia al presunto asesino del sacerdote Darío Valencia. Foto: Policía

Julián Eduardo Cifuentes Gómez, presunto asesino del sacerdote Darío Valencia, fue extraditado desde Francia hacia Colombia. El hombre se encontraba en ese país desde abril del año pasado, cuando las autoridades le seguían la pista. Ahora debe responder por dos delitos relacionados con el crimen de párroco.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, a través del GAULA y en coordinación con INTERPOL, Migración Colombia y la Fiscalía General, fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, Gómez Cifuentes, buscado por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada.

El 25 de abril de 2024, se reportó la desaparición del sacerdote Darío Valencia Uribe, párroco de la iglesia María Auxiliadora, de Pereira. Ese día, el sacerdote salió en su vehículo para encontrarse con Cifuentes Gómez, con quien tenía una cita para recibir dinero por la venta de un carro. Sin embargo, no se volvió a saber nada de Valencia Uribe.

Al día siguiente, su vehículo fue hallado en un parqueadero en el municipio de Viterbo (Caldas), con rastros de sangre e impactos de arma de fuego. Tres días después de encontrar el carro, mientras avanzaba la investigación, Cifuentes Gómez, principal sospechoso del crimen, huyó a Francia. Al tener pruebas suficientes sobre a presunta participación del hombre en el crimen del sacerdote, se expidió una orden de captura en su contra por el delito de desaparición forzada.

Asimismo, se tramitó una Circular Roja ante INTERPOL capturarlo, lo cual ocurrió en París el 30 de abril de 2024. Meses después, un fiscal especializado y un investigador del GAULA viajaron a Francia, donde Cifuentes Gómez confesó el homicidio y entregó información sobre la ubicación del cuerpo del sacerdote.

El cuerpo del párroco fue encontrado en zona de Belalcázar (Caldas) el 20 de septiembre del año pasado. Este jueves, finalmente, Gómez Cifuentes fue trasladado a Bogotá, donde se hizo efectiva la orden de captura y fue puesto a órdenes de la Fiscalía General para que responda por los hechos.

