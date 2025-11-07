“Falso, falso”: hijos de magistrados asesinados en el Palacio de Justicia responden a Petro

Los hijos de los magistrados Alfonso Reyes Echandía y Carlos Medellín Forero, asesinados durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, contestaron a un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, en el que negó la responsabilidad del M-19 en los crímenes cometidos contra sus padres durante el holocausto. Argumentaron que el mandatario hace falsos señalamientos sobre los expedientes del caso.