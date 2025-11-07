Logo El Espectador
Judicial
07 de noviembre de 2025 - 02:59 a. m.

“Falso, falso”: hijos de magistrados asesinados en el Palacio de Justicia responden a Petro

Los hijos de los magistrados Alfonso Reyes Echandía y Carlos Medellín Forero, asesinados durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, contestaron a un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, en el que negó la responsabilidad del M-19 en los crímenes cometidos contra sus padres durante el holocausto. Argumentaron que el mandatario hace falsos señalamientos sobre los expedientes del caso.

Temas Relacionados

Palacio de Justicia

Petro

toma del Palacio de Justicia

Alfonso Reyes Echandía

Carlos Medellín Forero

holocausto

 

Olegario (51538)Hace 39 minutos
El señor Petro es un canalla, adorado por otros millones de canallas. Como no hay suficientes canallas en esta escombrera o shit-hole.
