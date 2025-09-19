No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Falsos positivos: así cumplirán los exmilitares de La Popa las primeras sanciones de la JEP

Los 12 militares que aceptaron la responsabilidad en 127 ejecuciones extrajudiciales en la costa Caribe ya fueron sentenciados. Estas son las acciones que adelantarán entre los próximos cinco y ocho años en Valledupar.

Redacción Judicial
19 de septiembre de 2025 - 02:58 p. m.
Foto: EFE/Jurisdicción Especial para la Paz - Jurisdicción Especial para la Paz

En una sentencia histórica, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sancionó a 12 militares en retiro por ser los máximos responsables de 127 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en la costa Caribe. Los otrora uniformados tuvieron una práctica sistemática para presentar a civiles como bajas en combate y simular cifras de éxito militar. Ahora, quienes alguna vez fueron integrantes del Batallón de La Popa, en Valledupar (Cesar), tendrán que cumplir la sentencia que los obliga a realizar acciones restaurativas para las...

