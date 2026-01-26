Falta transparencia en la información: investigadores cuestionan datos de cultivos de coca

Óscar Pedraza (arriba), Hannah Mészáros (medio) y Paulo Murillo (abajo) son tres de los autores del informe sobre cifras de cultivos de uso ilícito en Colombia. Foto: El Espectador

A pocos días de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el mandatario colombiano anunció que el país dejará de usar los indicadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para medir los cultivos de uso ilícito de coca. La decisión, publicada en su cuenta de X el pasado 22 de enero, se da luego de una investigación académica que señaló que, durante años, las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), que hace parte de la Unodc,...