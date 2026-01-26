Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Falta transparencia en la información: investigadores cuestionan datos de cultivos de coca

Las cifras que durante décadas sirvieron de base para la política antidrogas en Colombia están en entredicho tras una investigación académica. El presidente Gustavo Petro anunció que el país dejará de usar los indicadores de la ONU para medir los cultivos de coca. El Espectador habló con los autores del informe para entender las discrepancias.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Valentina Gutiérrez Restrepo
26 de enero de 2026 - 01:58 a. m.
Óscar Pedraza (arriba), Hannah Mészáros (medio) y Paulo Murillo (abajo) son tres de los autores del informe sobre cifras de cultivos de uso ilícito en Colombia.
Óscar Pedraza (arriba), Hannah Mészáros (medio) y Paulo Murillo (abajo) son tres de los autores del informe sobre cifras de cultivos de uso ilícito en Colombia.
Foto: El Espectador

A pocos días de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el mandatario colombiano anunció que el país dejará de usar los indicadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para medir los cultivos de uso ilícito de coca. La decisión, publicada en su cuenta de X el pasado 22 de enero, se da luego de una investigación académica que señaló que, durante años, las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), que hace parte de la Unodc,...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Narcotráfico Colombia

Drogas

Cultivos de uso ilícito

Cultivos de coca

Cifras de drogas

Gobierno Petro

Gustavo Petro

Grupos armados

ONU

Seguridad

Orden público

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.