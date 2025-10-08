Familias de agentes del CTI secuestrados por el Eln piden ayuda al Gobierno para su liberación

Jesús Antonio Pacheco (arriba) y Rodrigo Antonio López (abajo) trabajan para el CTI en Arauca. Foto: El Espectador

El 8 de mayo de 2025 Rodrigo Antonio López Estrada se levantó temprano porque debía viajar a Fortul (Arauca). La noche anterior le dijo a su esposa, Yariel Macualo, que saldría de madrugada desde la ciudad de Arauca. Llevaba solo tres meses y medio como escolta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Sobre las 5:20 de la mañana salió de su casa hacia la sede del ente investigador.

Allí se encontró con Jesús Antonio Pacheco Oviedo, un compañero con quien haría el viaje. Ese día, hace exactamente cinco meses, los dos...