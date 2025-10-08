Logo El Espectador
Judicial
Familias de agentes del CTI secuestrados por el Eln piden ayuda al Gobierno para su liberación

Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del CTI, cumplen cinco meses en poder de la guerrilla del Eln. El Espectador habló con una de las familias que le pide con urgencia al presidente Gustavo Petro, a la Fiscalía y a las autoridades que no dejen de buscar caminos para lograr su liberación.

Gustavo Montes Arias
08 de octubre de 2025 - 11:12 a. m.
Jesús Antonio Pacheco (arriba) y Rodrigo Antonio López (abajo) trabajan para el CTI en Arauca.
Foto: El Espectador

El 8 de mayo de 2025 Rodrigo Antonio López Estrada se levantó temprano porque debía viajar a Fortul (Arauca). La noche anterior le dijo a su esposa, Yariel Macualo, que saldría de madrugada desde la ciudad de Arauca. Llevaba solo tres meses y medio como escolta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Sobre las 5:20 de la mañana salió de su casa hacia la sede del ente investigador.

Allí se encontró con Jesús Antonio Pacheco Oviedo, un compañero con quien haría el viaje. Ese día, hace exactamente cinco meses, los dos...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
PremiumEE

 

