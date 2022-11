Familias de los diputados del Valle renuncian a la JEP por falta de verdad

El 11 de abril de 2002, el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas y el Frente 30 de las Farc secuestraron a 12 diputados del Valle del Cauca para presionar al Gobierno a intercambiar militares, civiles y políticos secuestrados, por guerrilleros presos. El 28 de junio de 2007, once de ellos fueron asesinados. Foto: Archivo

Después de conocer las conclusiones que entregó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las sanciones que les deberán imponer a los integrantes del último secretariado de las Farc, 7 de las 12 familias de los diputados del Valle afirmaron que no creen en la justicia transicional y sienten desilusión frente a lo que viene en la jurisdicción. Por estas razones, los representantes de las víctimas anunciaron que saldrán de la JEP.

Las conclusiones de la JEP sobre el caso 01, que investiga los secuestros cometidos por la extinta guerrilla, dictaron que las sanciones que deben imponerse a los exFarc corresponden a penas no privativas de la libertad de entre cinco a ocho años debido a sus aportes a la verdad y reparación de las víctimas. Según las víctimas, las conclusiones de la jurisdicción de paz no corresponden a la realidad y les causa una gran decepción.

Juan Camilo Sanclemente, abogado de los familiares, informó a través de un comunicado que las víctimas han dejado a un lado su dolor y sufrimiento para aportar a la paz, perdonar a los victimarios y buscar la reconciliación. Esto, buscando que las miembros del último secretariado entreguen la verdad que han buscado por más de 20 años. A pesar de estos esfuerzos, el abogado afirma que aún no se ha podido lograr.

“Las víctimas nos sentimos desilusionadas, por lo que decidimos hacernos a un lado. En la JEP no vamos a encontrar justicia. Le dejamos a la JEP sus victimarios, pero reiteramos, no creemos en la justicia que está impartiendo la JEP e invitamos a todas las víctimas de Colombia que estén esperando justicia en la JEP a que no continúen prestándose para esta lamentable burla a sus derechos”, afirmaron las víctimas representadas por Sanclemente.

El secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca marcó uno de los hechos más recordados de la guerra en Colombia. El 11 de abril de 2002, miembros de las extintas Farc secuestraron a 12 miembros de la Asamblea del Valle en la ciudad de Cali para presionar al gobierno a un intercambio humanitario por guerrilleros presos. Cinco años después de su secuestro murieron a manos de sus captores al confundir otro grupo de guerrilleros con miembros del ejército. El único sobreviviente fue el diputado Sigifredo López, quien también se retiró de la JEP.

Las víctimas finalizaron el comunicado reconociendo las virtudes de la JEP pero reafirmando su decisión de salir de la jurisdicción. “Nos duele que un Acuerdo de Paz, que llenó de expectativas a Colombia, y que tiene elementos positivos como la reivindicación y la entrega de tierras para los campesinos y desplazados, pero, que en materia de JEP, reiteramos, existe una completa inequidad y vulneración a todos los derechos de las víctimas” afirmaron las víctimas.

