Fernando Álvarez y el calvario por probar su inocencia

Fernando Álvarez Morales fue secretario de Movilidad en la alcaldía de Samuel Moreno Rojos. Foto: Archivo Particular

Fernando Álvarez Morales estuvo en boca de todo el país en 2017, cuando su nombre fue incluido en una investigación penal. El exsecretario de Movilidad de Bogotá había sido capturado y enviado a la cárcel por supuesta corrupción. Desde entonces, quedó marcado por haber pertenecido a la administración del fallecido Samuel Moreno Rojas, condenado por el escándalo del carrusel de la contratación. Sin embargo, Álvarez Morales se juró inocente. Durante ocho años él y su familia se mantuvieron en esa postura y, finalmente, la justicia les acaba de...