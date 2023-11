Fiscal Angélica Monsalve será procesada como persona ausente, no asistió a audiencia

La fiscal es investigada porque presuntamente habría pedido dinero, a través de terceros, para archivar un caso.

Debido a que la fiscal Angélica Monsalve se ausentó en reiteradas ocasiones a las audiencias de imputación en su contra, un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá decidió procesarla como persona ausente. La fiscal es investigada porque presuntamente habría pedido dinero, a través de terceros, para que Martín Ricardo Manjarrés, hoy investigado por el carrusel de los carros blindados, archivara su caso y no fuera enviado a la cárcel. En la audiencia de hoy 29 de noviembre tampoco se presentó.

(En contexto: La jugada de la Fiscalía con la que busca procesar a Angélica Monsalve)

El juez tomó la decisión explicando que la celeridad en los procesos hace parte del cumplimiento del debido proceso. Además, agregó que las citaciones a las audiencias no se hacen de manera abrupta, sino que son informadas con tiempo para que todos los involucrados puedan hacer un espacio en sus agendas. Insistió en que estos hechos, que fueron presentados desde el 16 de agosto, no se pueden quedar aplazados indefinidamente, “no puede ser una excusa para no comparecer” explicó el Juez.

La Fiscalía había pedido vincularla a un proceso penal sin que ella estuviera presente en las audiencias, solicitud que apoyaron la Procuraduría y las víctimas, debido a que se ha mostrado reacia a asistir a las audiencias de imputación a las que ha sido citada, a pesar, de que en su cuenta de X (antes Twitter) ha manifestado en varias oportunidades tener conocimiento del proceso que se le sigue.

Aunque la fiscal será imputada por el delito de concusión, la Fiscalía adelanta otras dos indagaciones en su contra. Las indagaciones aún no estarían tan adelantadas. La Fiscalía tiene otros indicios de que habría presionado a investigados para obtener falsas declaraciones y, por eso, ya la llamó a interrogatorio.

