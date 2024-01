Fiscal Barbosa quiere capturar a varios funcionarios del Gobierno: Gustavo Petro

El fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro han tenido diferencias sobre la política de seguridad del Gobierno. Foto: El Espectador

Desde Quibdó, el presidente Gustavo Petro acaba de pronunciarse, una vez más, contra el saliente fiscal general Francisco Barbosa. En el último día de su visita al pacífico colombiano, el primer mandatario señaló que: “Lo advierto, el fiscal, en su desespero, porque algo ocultan, -que no quieren cumplir la Constitución-, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí y a mí me importa un comino que me investigue, la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme”.

Este señalamiento se da luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia inspeccionara esta semana las instalaciones de Fecode en medio de las investigaciones que hace la Fiscalía General sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro en 2022.

El presidente señaló que Barbosa “se burla con la Constitución y está ejerciendo una sedición porque algunos periodistas han descubierto que en la Fiscalía hay ‘roscas’ del más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia. Quieren estar en Washington diciendo, implorando porque el Gobierno de los Estados Unidos les proteja a la vicefiscal a ver si se perpetúan en la Fiscalía. Desobedeciendo la orden constitucional que dice que el presidente presenta una terna. ¿Por qué no está aquí el fiscal?, qué me diga quién se robó la plata del acueducto de Istmina”.

Sobre este punto Petro se refiere a que Barbosa está a pocos días de terminar su periodo en la Fiscalía General y la Corte Suprema aún no tiene claro quién de las tres ternadas será la sucesora en este trascendental cargo. Así las cosas, lo más probable es que Martha Mancera, vicefiscal y mano derecha de Barbosa, asuma de manera temporal las riendas de la Fiscalía General.

Los últimos meses, ambos altos funcionarios se han enfrascado en un cruce de comentarios de fuerte calibre. Por ejemplo, el presidente ha dicho que Mancera tendría vínculos con grupos criminales, asunto que ella y el propio Barbosa han negado tajantemente. Desde la otra Orilla, la cabeza del ente investigador ha dicho que el presidente “le quedó grande el orden público y la seguridad” y señaló que “no encarna la institucionalidad colombiana”.

