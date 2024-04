“Espero continuar nuestra colaboración con Colombia”, fiscal de la CPI

En la reunión en el Palacio de San Carlos, estuvo presente el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

En la mañana de este 25 de abril, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan entregó una declaración sobre su visita al país. El funcionario aseguró que espera poder continuar colaborando con Colombia y con sus diferentes instituciones. Así mismo, también reconoció el trabajo realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz y lo calificó como un ejemplo para el resto del mundo.

“El caso que vemos acá es un ejemplo para el mundo. Nosotros no venimos con todas las respuestas, también venimos a aprender de la JEP y de las diferentes instituciones y asi mismo compartimos nuestras habilidades técnicas”, afirmó el fiscal internacional. Sumado a esto, recordó la importancia de que las leyes que ha implementado el país en materia de reparación no se queden en el papel. “Estas promesas a los más marginados deben llevarse a la práctica”, enfatiza.

En la reunión en el Palacio de San Carlos, estuvo presente el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y el Ministro de Justicia, Néstor Osuna. Murillo, por su parte, reconoció la atención que ha puesto el fiscal internacional en el país, sobre todo en el marco de la búsqueda de la paz. Esto ha permitido, según el funcionario, reforzar la cooperación entre ambas partes. “En este país hablamos de paz y no de guerra y para ello es necesario un excelente sistema de justicia”, puntualizó el canciller encargado.

Murillo también compartió que mantuvieron una conversación productiva, acompañados por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, el presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez, la procuradora general Margarita Cabello y el vice fiscal de la Nación, Gilberto Guerrero. El canciller encargado afirmó que durante la reunión encontraron áreas comunes de cooperación y acordaron que el ente internacional tendrá una relación activa con el sistema judicial colombiano con el propósito de buscar la manera más efectiva de reparar a las víctimas.

Finalmente, el ministro de Justicia expresó la importancia de este convenio y aseguró que “tenerlos cerca también nos sirve de alerta para no dar un paso atrás, para seguir construyendo este país pacífico”. Al igual que los anteriores funcionarios, hizo énfasis en que mientras no haya justicia no habrá una paz duradera y valoró positivamente que los lazos entre ambas partes se fortalezcan.

