Fiscalía estudia emitir orden de captura contra alias “Calarcá”

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió a los nuevos avances del ente investigador relacionados con el caso de alias “Calarcá” y los supuestos vínculos con altos mandos del Ejército y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Dentro de lo dicho por la jefa de la Fiscalía, está que se abrieron nuevas líneas de investigación y que se está analizando si emitir una orden de captura contra el jefe del grupo armado.

Según señaló Camargo, “básicamente seguimos una línea de investigación que tiene que ver con los fenómenos de cooptación y tráfico de armas. Estuvimos en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde también se menciona la creación de empresas que serían para las disidencias de alias ‘Calarcá’”. Asimismo, dijo que la Fiscalía estuvo en Indumil revisando la dependencia de control de municiones y armas.

Por otra parte, Camargo dijo que la investigación tiene cinco líneas priorizadas y que iniciaron una línea nueva “que tiene que ver con desplazamiento forzado y reclutamiento de menores”. Según la jefa del ente investigador, “es una investigación compleja en la que espero podamos dar resultados en un breve tiempo, porque sabemos que tenemos compromisos con la ciudadanía y la sociedad, dado que hubo una perdida de tiempo sensible en estas investigaciones”.

El fundamento del ente investigador para la nueva línea, según Camargo, es que “en los dispositivos que da cuenta de hojas de vida menores de edad que aparentemente serían objeto de reclutamiento ilícito por parte de estas disidencias”. Asimismo, la jefa de la Fiscalía dijo que aunque la Dijín de la Policía está revisando los dispositivos incautados a “Calarcá” y sus hombres en julio de 2024 en un retén de las autoridades en Anorí (Antioquia), el ente investigador adelanta “en paralelo una extracción de información con el objeto de validar esos primeros hallazgos”.

