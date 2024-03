Las consideraciones de la Corte Suprema para la elección de la nueva fiscal general

El Magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, comunicó la elección de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Durante la mañana de este 12 de marzo, la Corte Suprema de Justicia no solo realizó la elección de la nueva fiscal general, siendo seleccionada Luz Adriana Camargo, sino que, previo a esto, debió decidir si aplazaba o no la votación en la que tomarían la decisión final. Esto, luego de que la ternada Amelia Pérez presentara su renuncia a las 8:50 de la mañana, tan solo 10 minutos antes de la cita del alto tribunal.

La primera deliberación que enfrentó la Corte fue alrededor de la posibilidad de llevar a cabo o no la votación, puesto que la terna no estaría completa. Sobre este punto, el presidente del alto tribunal, el magistrado Gerson Chaverra, explicó que para la Sala la renuncia no representaba “interferencia o parálisis”. Según relató, la terna presentada por el presidente de la República estaba consolidada al momento de la votación. Además, agregó que tienen “plena consciencia de que su decisión está absolutamente ajustada al derecho”.

En contexto: Amelia Pérez renunció a la terna para ser fiscal general

Sobre la elección de Luz Adriana Camargo, expuso que se tuvo en cuenta su experiencia como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia durante ocho años, así como su participación en la comisión encargada de la investigación de la parapolítica y la comisión de investigación de procesos contra aforados constitucionales por delitos contra la administración de Justicia. Además, reconocieron una trayectoria profesional de más de 35 años, haciendo énfasis en su experiencia como litigante y su paso por la seccional de la Fiscalía General, en la oficina financiera y administrativa.

El magistrado Chaverra explicó que este último punto demostraría que “tiene conocimiento en el aspecto administrativo y gerencial de la Fiscalía”. La Sala también rescató su participación como consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y como perita en litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos que se adelantaron contra varios estados.

En contexto: ¿Quién es Luz Adriana Carmago, la nueva fiscal general?

Luz Adriana Camargo obtuvo 18 votos para hacerse con el cargo de fiscal general. Las votaciones arrancaron en diciembre del año pasado y este martes 12 de marzo, en una sala extraordinaria, la Sala Plena votó y eligió a esta penalista. La noticia se conoció en medio de la incertidumbre, pues solo horas antes de la votación, la candidata Amelia Pérez renunció a la terna. La Sala Plena, por primera vez, tuvo que elegir dentro de una terna conformada completamente por mujeres.

