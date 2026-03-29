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Sentimos culpa por tolerar el acoso. Pero esa vergüenza debe cambiar de lado: fiscal Camargo

En entrevista con El Espectador, la fiscal general reconoció las fallas en investigaciones de acoso sexual, anunció la revisión de denuncias archivadas y explicó cómo la entidad busca corregir errores del pasado. Además, se refirió a las críticas del Gobierno, y al presidente le mandó un mensaje claro: “Si tiene dudas sobre mi trabajo en la Fiscalía, que me denuncie”.

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Gustavo Montes Arias, Paulina Mesa Loaiza y María José Medellín Cano
29 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
La fiscal Camargo habló de su propia experiencia en entornos de acoso sexual y laboral. Aseguró que, aunque su generación fue tolerante frente a esas conductas, esa culpa debe cambiar de lado.
La fiscal Camargo habló de su propia experiencia en entornos de acoso sexual y laboral. Aseguró que, aunque su generación fue tolerante frente a esas conductas, esa culpa debe cambiar de lado.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Esta semana estuvo atravesada por el despido de dos presentadores de Caracol Televisión señalados de acoso sexual. A raíz de esas denuncias, la Fiscalía abrió una “iniciativa investigativa”, pero, en palabras sencillas, ¿eso qué significa exactamente?

Cuando nos enteramos de las denuncias públicas de las periodistas de Caracol y vimos que se empezó a unir más gente hablando de episodios, nuestra primera reacción fue generar un espacio donde esas periodistas pudieran escribirle a la Fiscalía, sin lo que significa ir...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
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Carlos Arturo Molina Rios(92784)Hace 7 minutos
Felicitaciones a la Sra Fiscal , por un trabajo serio y silencioso , muy lejos de la epoca Barbosa , mas preocupado por la figuracion y la politica.
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