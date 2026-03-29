Sentimos culpa por tolerar el acoso. Pero esa vergüenza debe cambiar de lado: fiscal Camargo

La fiscal Camargo habló de su propia experiencia en entornos de acoso sexual y laboral. Aseguró que, aunque su generación fue tolerante frente a esas conductas, esa culpa debe cambiar de lado. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Esta semana estuvo atravesada por el despido de dos presentadores de Caracol Televisión señalados de acoso sexual. A raíz de esas denuncias, la Fiscalía abrió una “iniciativa investigativa”, pero, en palabras sencillas, ¿eso qué significa exactamente?

Cuando nos enteramos de las denuncias públicas de las periodistas de Caracol y vimos que se empezó a unir más gente hablando de episodios, nuestra primera reacción fue generar un espacio donde esas periodistas pudieran escribirle a la Fiscalía, sin lo que significa ir...