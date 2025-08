Fiscalía acusa a Andrés Peñate por “chuzadas” del DAS durante el gobierno de Uribe

Andrés Peñate, quien fue director del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tendrá que responder por el delito de concierto para delinquir agravado.

Vuelve a sonar en los despachos judiciales el caso de las interceptaciones ilegales realizadas desde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ahora la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a Andrés Mauricio Peñate Giraldo, quien fue director de la entidad.

El exfuncionario es señalado por la Fiscalía de haber hecho parte de una red criminal en la que, junto a subalternos suyos, se interceptó de manera ilícita información de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de oposición y un periodista. Según el ente investigador, las “chuzadas” se hicieron “utilizando recursos institucionales y desarrollando actividades de inteligencia ilegítimas como infiltraciones, interceptaciones y seguimientos”.

La Fiscalía argumentó que Peñate habría hecho parte de la red de interceptaciones ilegales durante todo el período en el que hizo parte del DAS, entre el 26 de octubre de 2005 y el 29 de agosto de 2007. Además, señaló la particular relación entre Peñate y María del Pilar Hurtado, quien también estuvo al frente de la entidad, que habría servido para fraguar la red criminal.

Peñate asumió la dirección del DAS luego de ser viceministro de Defensa. En esa cartera de gobierno, Hurtado tuvo el cargo de secretaria general, pero luego fue a parar también al DAS como subdirectora y luego como titular de la entidad. La exfuncionaria, que también salió enredada en este episodio, fue condenada por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público.

La diligencia de acusación en contra de Peñate, quien tendrá que enfrentar un proceso por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado, empezó el pasado 23 de julio. En esa audiencia fueron reconocidos como víctimas el presidente Gustavo Petro, el periodista Daniel Coronell, el partido político Polo Democrático Alternativo, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Luis Javier Osorio López, Sigifredo Espinosa Pérez, Pedro Octavio Munar Cadena, Jorge Luis Quintero Milanés, Javier de Jesús Zapata Ortiz y Alfredo Gómez Quintero.

Desde hace dos semanas Peñate le salió al paso de forma anticipada a la acusación, por medio de un comunicado en el que dijo que las interceptaciones ilegales a importantes actores políticos y judiciales ocurrieron en las administraciones anteriores y posteriores a la suya, pero no durante el tiempo en el que él estuvo al frente del antiguo DAS. Una versión desvirtuada por la Fiscalía con sus argumentos ante la Corte Suprema de Justicia.

“Las actuaciones que acontecieron en las administraciones anterior y posterior a mi gestión no me corresponden. Como lo he manifestado de manera constante, en ningún momento recibí, impartí ni toleré órdenes que permitieran el uso del DAS para perseguir o acosar a opositores, disidentes o críticos del gobierno”, dijo Peñate en ese comunicado.

