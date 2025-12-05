Logo El Espectador
Fiscalía cita a interrogatorio a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por compra de un apartamento

Las investigaciones de la Fiscalía en contra del presidente de la estatal petrolera están relacionadas con presuntas irregularidades en la compra del lujoso inmueble a una firma detrás de la cual estaría el empresario Serafino Iácono, un hombre con gran influencia en el sector de los hidrocarburos.

Redacción Judicial
05 de diciembre de 2025 - 03:30 p. m.
En noviembre de 2024, el presidente de Ecopetrol tuvo que salir a medios de comunicación para dar sus explicaciones sobre presuntas irregularidades en varios negocios de la empresa estatal.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
La Fiscalía General de la Nación citó a un interrogatorio a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, relacionado con la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento ubicado al norte de Bogotá a una empresa que tendría vínculos con la estatal petrolera. La diligencia fue programada para el próximo 10 de diciembre.

Según se sabe hasta el momento, Roa tendrá que presentarse en calidad de indiciado ante la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía, que tiene en sus manos el caso por posibles entregas de contratos amarrados por parte de Ecopetrol. El ente investigador busca establecer si la compra del apartamento podría estaría ligado al posible direccionamiento de contratos.

El origen del caso está en 2022, cuando el Roa adquirió el apartamento. En abril de 2023 llegó a la presidencia de Ecopetrol, nombrado por el presidente Gustavo Petro. Esto, solo días después de que la estatal petrolera le entregara los derechos de exploración del campo de gas Bloque Sinú 9, en San Jacinto (Córdoba), a una empresa relacionada con Serafino Iácono

Noticia en desarrollo...

