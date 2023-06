Fiscalía entrega informe sobre el Clan del Golfo solicitado por presidente Petro

Letreros o grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), sobre el Río Atrato - Chocó. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Fiscalía informó que ya envió de manera oficial un informe sobre los logros judiciales que han tenido contra el Clan del Golfo, específicamente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena. La solicitud del documento había sido expresada públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien requirió la información por medio del ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna.

Según el ente acusador, el informe contiene, en primer lugar, la descripción de los escenarios de articulación y entrega de información que la Fiscalía ha tenido con el gobierno de Gustavo Petro, en materia de lucha contra las organizaciones criminales. En segundo lugar, se aporta información reservada que indica los hechos que le dieron origen al proceso judicial, los territorios y la temporalidad (2008-2010) y las actividades desarrolladas para la apertura de la investigación sobre el grupo armado ilegal.

Asimismo, dice la Fiscalía, que detalla los resultados en materia de esclarecimiento de 21 homicidios ocurridos entre 2021 y 2022, que fueron mencionados en un reportaje periodístico, pero que son ajenos a esa indagación. Con esto se refiere a la polémica desatada en mayo de este año, cuando el presidente Petro reaccionó a una publicación periodística que aseguraba que la Fiscalía encubrió y no hizo nada para evitar más de 200 homicidios que supuestamente cometió el Clan del Golfo. Sin embargo, la vicefiscal Martha Mancera le salió al paso a esta situación aclarando que el informe en realidad hablaba de 21 asesinatos, 18 en Magdalena y tres en Antioquia, y que no es cierto que no hicieran nada.

En un tercer lugar, el ente acusador brinda un informe “minucioso“ en materia de investigación y judicialización de la criminalidad organizada en la Costa Atlántica, con énfasis en el Clan del Golfo. Esto incluye datos de dos periódos: 2008- 2010, que hace referencia a la indagación respecto a homicidios; y 2020-2023, con la metodología investigativa y los logros investigativos y judiciales obtenidos contra el grupo armado en Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena; las cifras de la estrategia en materia de homicidios en contra de defensores de derechos humanos y la afectación a las finanzas ilícitas del Clan.

Finalmente, la Fiscalía anuncia que anexa una explicación de los resultados históricos que han realizado contra los grupos paramilitares. “La Fiscalía recuerda que está en plena disposición de suministrar al Presidente de la República la información necesaria, con los requisitos indicados por la sentencia C-251 de 2002 de la Corte Constitucional y en el espacio institucional que corresponda”, concluye el comunicado.

