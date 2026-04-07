Fiscalía imputará a “Calarcá” por delitos de lesa humanidad cometidos siendo vocero de paz

La Fiscalía evalúa capturar a alias “Calarcá”, el jefe de la disidencia de las Farc que negocia una salida de la guerra con el gobierno Petro desde abril de 2024. Foto: Archivo Particular

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Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, líder de un grupo de las disidencias de las Farc y quien actualmente en vocero del grupo armado en medio de la paz total, será imputado por la Fiscalía. La jefa del ente investigador aseguró que viene revisando su caso y hay evidencia que daría cuenta de que, teniendo la orden de captura suspendida por su participación en la iniciativa de paz, habría cometido delitos de lesa humanidad.

Asimismo, en entrevista con Caracol Radio, la fiscal Camargo aseguró que ya se le hicieron dos solicitudes al presidente Gustavo Petro para que levante la resolución que designó a alias Calarcá como vocero de paz. También, dijo, para que solicite la revocatoria de la suspensión de la orden de captura en contra del jefe disidente.

La decisión, según dijo, se tomó después de una reunión que sostuvo en la tarde del pasado lunes 6 de abril con la oficina del comisionado de paz, el Ministerio de Justicia y otras autoridades. Aseguró que se revisó el caso y se determinó “citar formalmente a alias ‘Calarcá’ a una audiencia de imputación de cargos por estas conductas de las que estamos hablando acá(delitos de lesa humanidad en medio de la Paz Total), que nosotros estimamos cometidas luego de que él fuera designado vocero representante y respecto de las cuales tenemos evidencia alguna en los medios estos electrónicos que se incautaron allí en ese retén (de 2024 en Antioquia)”.

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