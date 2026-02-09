Fiscalía imputará a Juliana Guerrero por supuestos títulos falsos de la Fundación San José

La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, señaló que además solicitar medida de aseguramiento domiciliaria para la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Gustavo Torrijos

En la mañana de este lunes 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación confirmó que radicó solicitud de audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, viceministra de las Juventudes del gobierno del presidente Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El proceso está relacionado con la presunta expedición de títulos universitarios falsos.

La solicitud de la audiencia de imputación fue confirmada por la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, quien dijo además que el ente investigador pedirá medida de aseguramiento domiciliaria para la ex funcionaria y para Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, también señalado en el caso.

La solicitud de imputación hace parte del escándalo que rodea a la exviceministra porque, al parecer, entregó títulos universitarios falsos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable, que le permitieron posicionarse como viceministra de Juventudes.

Según la fiscal Jaramillo Rivera, los documentos para la contratación de Guerrero se hicieron públicos el en agosto de 2025, peor había sido expedidos el 1 de julio del mismo año, “sin el óleo de los requisitos legales, teniendo en cuenta de acuerdo con la investigación, que no asistió a sus clases y tampoco presentó las Pruebas Saber”.

