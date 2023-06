Fiscalía imputará a Óscar Iván Zuluaga y a Cecilia Álvarez por caso Odebrecht Foto: El Espectador - José Vargas

Un nuevo capítulo en el caso Odebrecht se abrió este lunes, luego de que la Fiscalía anunciara que imputará, en los próximos días, al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, su hijo, David Zuluaga Martínez, y la exministra de Transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, Cecilia Elvira Álvarez Correa. El ente acusador también anunció que fue archivada una investigación que se seguía en contra de la exministra de Educación, Gina María Parody, por este escándalo de corrupción.

Los hechos por los cuales será llamado a imputación el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; y su hijo, David Zuluaga Martínez, por el delito de fraude procesal; tienen relación con la financiación de su campaña a la presidencia en 2014. De acuerdo con la Fiscalía, Zuluaga se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli. En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña. Por esta razón, entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró 1.610.000 dólares a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá.

Las evidencias que la Fiscalía tiene en su poder revelan que el excandidato presidencial tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de obtener una reposición de votos por más de 25.000 millones de pesos, como en efecto ocurrió. Además, la Fiscalía estableció que el candidato y su hijo, en las declaraciones rendidas ante el CNE, ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecht.

El testigo clave contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga será el exdirector del Invías y excandidato del Centro Democrático, Daniel García Arizabaleta, luego de firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía. Según pudo conocer este medio, Arizabaleta es quien le ha contado a la Fiscalía, precisamente que Zuluaga tenía conocimiento sobre dineros que ingresaron desde la corrupta multinacional Odebrecht a su campaña presidencial, a través del pago directo que hizo la compañía al publicista de la campaña Duda Mendonça.

Por otra parte, la exministra Transporte, Cecilia Álvarez Correa, será imputada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por presuntamente avalar la celebración de dos otrosíes al contrato Ruta del Sol II, los cuales adicionaron al proyecto vial la construcción del tramo Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar). Para cumplir varias cláusulas contenidas en los otrosíes y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria, de la que hacía parte Odebrecht, según la Fiscalía, la entonces ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria Ruta del Sol instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento.

Los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), como lo exige la ley.

Caso Gina Parody

Luego de investigar una denuncia que hicieron varios ciudadanos en contra de la exministra de Educación, Gina María Parody, por incurrir en conductas ilícitas al participar en el CONPES que modificó el plan de inversión de la Ruta del Sol y permitió adicionar la construcción del tramo Ocaña – Gamarra, la Fiscalía archivó la investigación al no encontrar pruebas que la vinculen con posibles irregularidades.

“Al valorar los elementos de prueba, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia no encontró configurado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el entendido de que la exministra no participó en el trámite y celebración del otrosí cuestionado. De igual manera, descartó el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, pues el cargo que desempeñó no tuvo relación alguna con el objeto contractual”, explicó la Fiscalía.

