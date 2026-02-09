Fiscalía imputará a Ricardo Roa por irregularidades en campaña Petro Presidente

Presidente de Ecopetrol, en rueda de prensa anunciando que desarrollará un proyecto de regasificación en su terminal marítimo de Coveñas, con el objetivo de importar gas natural licuado y revertir la creciente escasez de este combustible en el país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Fiscalía anunció en la mañana de este lunes 9 de febrero que imputará cargos al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa por dos casos. Una investigación tiene que ver con las supuestas irregularidades en las cuentas de la campaña Petro Presidente en 2022.

La otra está relacionada con el supuesto tráfico de influencias que habría cometido el alto funcionario de la petrolera en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. El nuncio lo hizo el fiscal Raúl González, delgado contra la criminalidad organizada.

De acuerdo con González, se revisan las actuaciones de Roa como gerente de la campaña del Pacto Histórico. Al parecer, explicó el fiscal, en ese caso habría pruebas de que se superaron los topes legalmente establecidos para el ingreso de dinero a la campaña.

En el otro caso, se adelantan averiguaciones sobre el posible tráfico de influencias a favor de Juan Guillermo Mancera, quien habría sido favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado en un negocio con Ricardo Roa.

Según el fiscla del caso, no se incluirá solicitud de medida de aseguramiento para el actual presidente de Ecopetrol. Es decir, buscan que la investigación formal avance y que, inicialmente, Roca pueda defenderse en libertad.

Noticia en desarrollo...

