Fiscalía imputó cargos a Jorge Alfredo Vargas por el delito de acoso sexual

Los hechos que investiga la Fiscalía habrían ocurrido entre 2024 y 2026 y serían cuatro las víctimas del presentador. Foto: Archivo Particular

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Este 4 de agosto, la Fiscalía le imputó cargos al periodista Jorge Alfredo Vargas, expresentador de Noticias Caracol, por el delito de acoso sexual. La investigación se originó luego de que cuatro mujeres denunciaran hechos de acoso sexual que habría cometido el comunicador entre 2024 y 2026. Ante la Jueza 41 de Control de Garantías, el ente investigador comunicó el inicio formal de la investigación contra Vargas, quien no aceptó los cargos.

La audiencia fue reservada, luego de que la Fiscalía y la abogada Ana Bejarano, en representación de una de las víctimas, solicitaron a la jueza que la diligencia se realizara de manera reservada para proteger a las personas afectadas.

En ese contexto, la fiscal del caso también solicitó que se anonimizaran las identidades de las víctimas. El ente investigador y la abogada Bejarano argumentaron la petición señalando un riesgo de revictimización, el interés del caso en redes sociales y la estigmatización profesional de las víctimas.

Por su parte, el abogado Juan David Bazzani, en representación de Jorge Alfredo Vargas, resaltó la presunción de inocencia de su cliente, así como la necesidad de acceder a toda la información disponible del caso. Sobre ocultar los nombres de las víctimas y la reserva de la audiencia, el abogado señaló que solo es necesaria una de las dos medidas, no ambas.

Luego de estudiar las peticiones, la jueza 41 de Control de Garantías aceptó reservar las diligencias, pero no accedió a anonimizar a las víctimas, por lo que la abogada Bejarano se retiró de la audiencia.

Los detalles del caso

Vargas salió del canal en marzo de este año, en medio de investigaciones internas por hechos relacionados con violencia sexual. Ese mes, se conocieron denuncias en redes sociales de periodistas colombianas que, bajo las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, empezaron a relatar presuntos episodios de acoso sexual ocurridos dentro de distintos medios de comunicación, entre ellos Noticias Caracol.

El canal emitió un comunicado anunciando la activación de sus protocolos internos y de las gestiones legales pertinentes. Días después, el martes 24 de marzo, Noticias Caracol dio a conocer las medidas laborales adoptadas y la terminación, por mutuo acuerdo, del contrato de Vargas, aclarando que la decisión no representaba un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos ni sobre eventuales responsabilidades.

Después de salir de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas se pronunció en su cuenta de X para referirse a los señalamientos en su contra por presuntos casos de acoso sexual. En su publicación, el periodista precisó que su salida del canal fue una decisión conjunta. “Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, señaló Vargas.

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