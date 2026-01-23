Fiscalía interrogó a Zenaida Pava, señalada por el caso de las menores envenenadas con talio

Imputarán cargos a mujer que habría envenenado a menores de edad con talio. /Imagen de referencia Foto: Archivo particular

El caso de las frambuesas envenenadas en Bogotá se sigue moviendo. Esta vez, la Fiscalía General de la Nación, confirmó que se adelantó un interrogatorio virtual a la señora Zenaida Pava, quien aparece mencionada en el expediente que se sigue contra Zulma Guzmán, señalada de cometer el crimen, y con el que se busca establecer la muerte de las dos menores de edad por envenenamiento con talio.

La diligencia se realizó de manera virtual y fue de carácter reservado. La mujer fue citada por el ente investigador luego de varias pistas que se recolectaron, como la declaración del repartidor que entregó el paquete que contenía las frambuesas envenenadas a la vivienda del empresario Juan de Bedout. Según detalló el domiciliario, la mujer habría entregado el paquete y fue enfática en llevarlo a la vivienda.

Mientras avanzan los interrogatorios en Colombia, la justicia sigue adelantando el caso contra Zulma Guzmán. El pasado 2 de enero se llevó a cabo la primera audiencia preliminar que se sigue en su contra. Durante la diligencia, la fiscal del caso, Elsa Cristina Reyes detalló las fechas en las que Zulma Guzmán salió del país. El primer viaje de la mujer fue el 13 de abril de 2025 hacia Argentina, justo cuando se cumplieron 10 días después de que las niñas de 13 y 14 años de edad murieran por el envenenamiento.

¿Qué se sabe de la extradición de Zulma Guzmán?

Hasta ahora la extradición de Zulma Guzmán está frenada puesto que la protege una ley de salud mental de Reino Unido que establece que, hasta que un psiquiatra no la declare “médicamente apta” para enfrentar un proceso penal, las audiencias quedan suspendidas. Las autoridades de Inglaterra emitieron un certificado en el que confirman un delicado estado de salud.

Guzmán fue capturada en ese país el pasado 17 de diciembre cuando una llamada alertó a las autoridades por una mujer que se había lazando al río Támesis. En ese momento, en su contra, ya se había emitido una circular roja de Interpol. Sin embargo, a pesar de la formalidad del trámite, no se ha podido realizar.

