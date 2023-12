Fiscalía investigará posibles irregularidades en contratos de Cancillería para pasaportes

Pasaportes sin reclamar. Foto: Cortesía Cancillería

Este lunes, la Fiscalía dio a conocer que iniciará una investigación por posibles irregularidades en contratación de la Cancillería para la fabricación y expedición de los pasaportes con la firma Thomas Greg. Dentro del caso, según el ente investigador, se escuchará a Martha Lucía Zamora, saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).

De acuerdo con la Fiscalía, Zamora ha realizado declaraciones sobre las presuntas irregularidades y están a la espera de “escucharla para avanzar en las actividades y dar los resultados en el menor tiempo posible”. Lo que aporte la exdirectora de la Andje, dice el ente investigador, será “objeto de verificación y análisis por parte de peritos y expertos en temas contractuales”.

La investigación se conoce después de que en la mañana de este mismo lunes 4 de diciembre, Zamora renunciara a ser directora de la Andje, en medio de una entrevista con el periodista Daniel Coronel. La dimisión habría sido pedida por el presidente Gustavo Petro por medio de un alto funcionario que la llamó en dos ocasiones el pasado viernes 1 de diciembre.

Según lo dicho en el programa, el pedido de Petro se debería a las diferencias con el canciller Álvaro Leyva por el proceso de licitación de pasaportes con la empresa contratista Thomas Greg and Sons. En días pasados, Leyva fue señalado de haberle gritado a Zamora, reclamándole por el manejo del proceso legal de la demanda de la compañía, ya que el canciller es partidario de no conciliar con la empresa con la que se tiene una fallida licitación para la fabricación de pasaportes colombianos.

Por su parte, Zamora consideraba que era mejor llevar a cabo una conciliación, decisión que comunicó era tomada por medio de un equipo calificado que había estudiado el caso. “La vida me ha enseñado que cuando uno no debe estar en un sitio no lo cuestiono. Efectivamente, le di mi palabra de honor de que el lunes (4 de diciembre) lo haría a primera hora, como ya lo he hecho mediante una carta formal de renuncia dirigida al señor presidente mediante el doctor Carlos Ramón González”, expresó en la cadena radial W Radio.

