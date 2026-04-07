Fiscalía levantó suspensión de 16 de 23 de órdenes de captura de jefe de bandas en Antioquia

Fiscal General de la Nación - Entrevista Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Fiscalía General de la Nación echó para atrás la suspensión de varias órdenes de captura que había frenado sobre 23 jefes de bandas criminales en Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia). Según dijo la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, evidenciaron que por lo menos 16 de las 23 personas que habían sido beneficiadas, actualmente están privadas de la libertad y cumpliendo una condena.

De acuerdo con lo dicho por la jefa del ente investigador en entrevista con Caracol Radio, en la tarde del pasado lunes 6 de abril, se reunió con la oficina del comisionado de paz, el ministro de Justicia, el director de la Dijín y se habló de distintos temas relacionados con la paz total. Dentro de eso, aseguró que puso de presente que desde febrero pasado el comisionado de paz solicitó suspender la orden de captura en contra de las 23 personas, pero que nunca aclaró que varios de ellos ya estaban purgando condenas.

Por eso, dijo la Fiscal, en la tarde del 6 de abril “se emitió la resolución 0079, en la que se revocaba la suspensión de 16 de 23 de esas órdenes de captura”. Según manifestó Camargo, en la solicitud del comisionado “en ningún lado se menciona que 16 de esas personas están privadas de la libertad en cumplimiento una condena. El proceso que se realiza con bandas es un proceso de sometimiento a la justicia, entonces se supone que quien cumple una condena ya está sometido a la justicia”.

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