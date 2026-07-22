Fiscalía llamará a juicio a Juliana Guerrero por caso de posibles títulos falsos

Juliana Guerrero sería la nueva viceministra de la Juventud. Foto: Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía General de la Nación anunció la fecha para la audiencia de acusación contra Luis Carlos Gutiérrez y Juliana Guerrero en el caso relacionado con los presuntos títulos falsos de la Fundación San José. La diligencia está programada para el próximo 5 de agosto.

Según detalló el ente investigador, la exfuncionaria del gobierno Petro y el exsecretario de la Fundación San José será acusados por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

El caso se remonta al momento en que Guerrero fue postulada para ocupar el Viceministerio de Juventudes, dentro del Ministerio de la Igualdad. Como parte del proceso, Guerrero presentó su hoja de vida, en la que incluyó títulos universitarios.

Las alertas surgieron por inconsistencias en los estudios que Guerrero decía haber realizado. Según la Fiscalía, la exfuncionaria presentó dos diplomas universitarios que luego fueron cuestionados. Entre las irregularidades detectadas están la ausencia del examen Saber Pro, dudas sobre la validez del proceso académico y señalamientos sobre la legalidad de los títulos.

Estos diplomas habrían sido expedidos por la Fundación Universitaria San José, institución que posteriormente también quedó bajo la lupa. Las investigaciones apuntaron a que la Fundación Universitaria San José podría haber expedido títulos irregulares en otros casos, lo que transformó el episodio en un posible problema estructural.

El 26 de marzo de 2026, la Fiscalía imputó cargos contra Juliana Guerrero. El principal delito fue el de fraude procesal. De acuerdo con el ente acusador, Guerrero habría utilizado documentos presuntamente falsos para cumplir requisitos de un cargo público, inducir en error a la administración, obtener un beneficio dentro del Estado. Además, el caso también involucra posibles delitos relacionados con falsedad en documento público. En la audiencia de imputación, Guerrero no aceptó los cargos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.