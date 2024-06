Fiscalía realizará entrevistas en la JEP sobre presuntas chuzadas a magistrados Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El escándalo por supuestas chuzadas a magistrados de las altas cortes sigue sonando, incluso, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este jueves, el ente investigador realizará entrevistas en esa jurisdicción para establecer el alcance de la petición que desde allí se hizo para que se investiguen presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales.

Un equipo de policía judicial de la Fiscalía hablará con Jairo Arias Sandoval, director de asuntos jurídicos de la JEP. El funcionario fue quien firmó la carta con la que le piden al ente investigador adelantar averiguaciones sobre presuntas chuzadas a los magistrados de esa jurisdicción, tal como ya se avanza en el caso de los togados de la Corte Constitucional.

La finalidad de las entrevistas, dice la Fiscalía, es establecer el alcance del tema solicitado por Arias y definir si esas averiguaciones sobre el caso de la JEP se tramitan con la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, misma que ya avanza en las indagaciones por los posibles seguimientos e interceptaciones ilegales en la Corte Constitucional.

Precisamente, desde la Corte Constitucional, de donde salieron las recientes denuncias, habló el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente del alto tribunal, y quien puso en conocimiento de las autoridades sus sospechas de estar siendo chuzado. El togado dijo que los posibles hechos irregulares en las comunicaciones, sobre las que ahora adelantan averiguaciones el ente investigador, se presentaron en los equipos de tres de cuatro de colaboradores de su despacho.

Dijo que la investigación que ya adelanta la Fiscalía es reservada y que esta semana él y sus colaboradores han ampliado la información con los fiscales encargados del caso. “No soy víctima, simplemente me he limitado a poner una serie de hechos irregulares a las autoridades competentes”, dijo el magistrado Ibáñez, quien además sostuvo que “no he presentado ninguna denuncia penal y no soy parte de ningún proceso”.

