Fiscalía ordena revisión de documentos del CNE sobre campaña del Pacto Historico

El proceso es adelantado por la policía judicial Cuerpo Técnico de Investigación CTI Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó la obtención de varios documentos que reposan en el Consejo Nacional Electoral(CNE), en medio de un caso que investiga las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del Pacto Histórico al Congreso de la República. Estos documentos habrían sido solicitados desde el 2023. El proceso es adelantado por la policía judicial Cuerpo Técnico de Investigación CTI

Desde la Fiscalía aseguran que esta solicitud no es una inspección a la campaña del Pacto Histórico, sino la solicitud de algunos documentos asociados a la campaña de un congresista en particular, el cual no tendría relación directa con el presidente Gustavo Petro. “No se ha hecho ninguna inspección, ni se va a hacer, es solo un documento”, afirman desde la Entidad. Sin embargo, El Tiempo compartió el comunicado de la Fiscalía dirigido al CNE, en el cual describen el asunto como una “diligencia de inspección”.

Noticia en desarrollo

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.