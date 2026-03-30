Fiscalía revisará caso de mujer que denunció a Daniel Garcés por posible revictimización

Exembajador de Colombia en Ghana, fue imputado por violencia intrafamiliar y sexual, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de sus hijos Foto: Óscar Pérez

La Fiscalía tiene listo el expediente para llevar a juicio al exembajador en Ghana, Daniel Garcés Carabalí. Son 274 páginas, conocidas por El Espectador, en las que el ente investigador reconstruye más de una década de presunta violencia física, sexual y psicológica contra su exesposa, Beatriz Niño Endara. La acusación reúne delitos graves: violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia, que él niega, pero que la Fiscalía asegura poder probar. Sin embargo, el...