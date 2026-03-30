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Fiscalía revisará caso de mujer que denunció a Daniel Garcés por posible revictimización

La Fiscalía enfrenta una tensión interna: mientras un expediente de 274 páginas documenta años de violencia contra una mujer, otro fiscal intentó imputarla por violencia intrafamiliar. Ante la aparente contradicción y el riesgo de revictimización, la fiscal general confirmó que el caso será revisado y reasignado con enfoque de género.

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Redacción Judicial
30 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Exembajador de Colombia en Ghana, fue imputado por violencia intrafamiliar y sexual, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de sus hijos
Exembajador de Colombia en Ghana, fue imputado por violencia intrafamiliar y sexual, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de sus hijos
Foto: Óscar Pérez

La Fiscalía tiene listo el expediente para llevar a juicio al exembajador en Ghana, Daniel Garcés Carabalí. Son 274 páginas, conocidas por El Espectador, en las que el ente investigador reconstruye más de una década de presunta violencia física, sexual y psicológica contra su exesposa, Beatriz Niño Endara. La acusación reúne delitos graves: violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia, que él niega, pero que la Fiscalía asegura poder probar. Sin embargo, el...

Por Redacción Judicial

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