Fracasa conciliación en demanda contra Gustavo Petro por denuncias de fraude electoral

Al no encontrarse una fórmula de arreglo, el Tribunal dio por terminado el intento de conciliación y ordenó que el expediente continúe su trámite ordinario. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

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En la mañana de este miércoles 15 de julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento dentro de la acción popular promovida por el abogado Ramiro Bejarano y la Fundación DILO Colombia, en la que se cuestionan las reiteradas afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral. Ahora el proceso avanzará a la etapa de práctica de pruebas.

La audiencia, presidida por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, tenía como objetivo establecer si las partes podían llegar a un acuerdo que pusiera fin al proceso. Sin embargo, al no encontrarse una fórmula de arreglo, el Tribunal dio por terminado el intento de conciliación y ordenó que el expediente continúe su trámite ordinario.

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