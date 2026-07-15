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Fracasa conciliación en demanda contra Gustavo Petro por denuncias de fraude electoral

La acción popular presentada por el abogado Ramiro Bejarano busca determinar si las afirmaciones del mandatario sobre un presunto fraude electoral, realizadas antes de los comicios presidenciales, pueden afectar el adecuado funcionamiento del sistema electoral y la confianza de los ciudadanos en esa función pública.

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Redacción Judicial
15 de julio de 2026 - 05:02 p. m.
Al no encontrarse una fórmula de arreglo, el Tribunal dio por terminado el intento de conciliación y ordenó que el expediente continúe su trámite ordinario.
Al no encontrarse una fórmula de arreglo, el Tribunal dio por terminado el intento de conciliación y ordenó que el expediente continúe su trámite ordinario.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA
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En la mañana de este miércoles 15 de julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento dentro de la acción popular promovida por el abogado Ramiro Bejarano y la Fundación DILO Colombia, en la que se cuestionan las reiteradas afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral. Ahora el proceso avanzará a la etapa de práctica de pruebas.

La audiencia, presidida por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, tenía como objetivo establecer si las partes podían llegar a un acuerdo que pusiera fin al proceso. Sin embargo, al no encontrarse una fórmula de arreglo, el Tribunal dio por terminado el intento de conciliación y ordenó que el expediente continúe su trámite ordinario.

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Por Redacción Judicial

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Felipe Fegoma(94028)Hace 26 minutos
Petro debiera dejar ya la intriga y publicar las pruebas que tiene sobre los 848.000 votos que dice que le robaron a Cepeda, algo sobre lo que el mismo Cepeda no dice nada. Petro se merece una multa pero por bocaechancla.
UnaVezMás (22193)Hace 36 minutos
Ese Ramiro qué pretende?
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