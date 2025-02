Francia Márquez pide a la Fiscalía investigar casos de acoso en el Minigualdad

Foto: Ministerio de Igualdad

Durante una reunión entre la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, donde ambas funcionarias acordaron implementar una estrategia conjunta de sensibilización y erradicación de las violencias basadas en género, la jefe de cartera solicitó que se investiguen a profundidad las denuncias por acoso sexual en contra del viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, Nelson Lemus Cruz, hechos revelados por el El Espectador.

Según reveló este diario, el viceministro enfrenta una denuncia por acoso desde el 26 de diciembre de 2024 que ya está en indagación por parte de la Fiscalía. En ese expediente se reseña que “varias mujeres (víctimas) que participan de la nómina del viceministerio (...) han sido acosadas sexualmente por el viceministro Nelson Lemus Cruz y, al no acceder (a) sus propósito delictivos, las mujeres han sido acosadas laboralmente (...) Esta situación ha generado intimidación y miedo a denunciar”.

Aunque esta es la única denuncia que, por ahora, está bajo la lupa del ente investigador, este diario también estableció que hay más señalamientos por las mismas conductas en contra del funcionario. Todo luego de que en un espejo de uno los baños de las oficinas de la cartera apareciera un advertencia escrita en labial: “Cuidado. En vicepueblos hay un acosador sexual. Hay denuncias”.

Un día antes de que apareciera ese mensaje renunció al ministerio Sandra Milena Cobos Angulo, quien trabajaba de la mano con Nelson Lemus Cruz, viceministro de Pueblos Étnicos. En diálogo con El Espectador, la exfuncionaria narró varios hechos que habrían motivado su salida de la cartera, y todos tienen que ver con los presuntos comportamientos del funcionario. Según su testimonio, Lemus Cruz la tomaba de la mano en reuniones de trabajo y le pedía quedarse horas después del trabajo para discutir otras tareas, pero terminaba lanzándole comentarios inapropiados: “Me simpatizas”, le dijo en una ocasión.

El miércoles 31 de julio, relató Cobos, el viceministro le propuso ir un fin de semana al Caquetá. Inicialmente a ella le interesó, pues quería conocer la realidad de los indígenas de ese departamento. Sin embargo, cuando notó que no se trataba de una actividad oficial del ministerio, sino de una invitación por fuera del ámbito laboral que consistía en ir solos en el carro de Lemus, dijo que no. Por esta presión que describe, se excusó en que tenía que llevar a su papá a un procedimiento médico.

En su diálogo con este diario, la lideresa aseguró que ese rechazo no frenó a Lemus. Dijo que la invitó a desayunar el viernes siguiente en un restaurante. Mientras comían, según el relato de Cobos, ocurrió lo siguiente: “Me preguntó: ‘¿No tiene hermanitos, primos que vayan y lleven a su papá al médico?’ Yo le dije: ‘Sí, tengo familia, pero es mi responsabilidad’. Él me pasa su celular y me dice: ‘Si no tiene minutos, tome y llame a su familia y mire quién puede llevar a su papá al médico’. Yo lo miré y le dije: ‘Yo no tengo por qué llamar a nadie’; y me dijo ‘tome, haga la gestión’. Era mi jefe y sentí que me estaba dando una orden directa. Le escribí un mensaje a mis familiares diciendo que los iba a llamar, que estaba con mi jefe y que me siguieran el cuento. El vice me hizo ponerlos en altavoz y, cuando me dijeron que no podían llevar a mi papá al médico, aceptó”.

¿Qué respondió el viceministro Lemus Cruz?

Nelson Lemus Cruz se pronunció luego de que este diario diera a conocer la denuncia de Sandra Milena Cobos, exfuncionaria del Ministerio de Igualdad, quien lo acusó de acoso. En una comunicación publicada horas después de la revelación de las denuncias en su contra, el viceministro negó las acusaciones, afirmó que Cobos renunció sin mencionar quejas y dijo que los medios han tergiversado la situación.

Pese a que Cobos ha asegurado que el viceministro tuvo acercamientos inapropiados con ella y que, ante su rechazo, fue hostigada en su espacio laboral, Lemus sostuvo en el texto que su trato con la exfuncionaria siempre fue respetuoso y que nunca hubo acoso. Además, niega haber conocido que Sandra Cobos experimentara malos tratos en el trabajo.

El Espectador pudo confirmar que el caso del viceministro Lemus fue remitido a la Procuraduría para ser investigado. A través de un comunicado, dijo que “consiente que siempre he actuado con mi característico cariño y amabilidad hacia todas las personas con las que me relaciono” pedía a la Procuraduría celeridad para investigar el caso para esclarecer los hechos. Además, calificó las denuncias como un ataque contra su “buen nombre” y el de los pueblos indígenas.

