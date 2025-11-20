Francisco Ternera es el nuevo presidente de la Corte Suprema tras salida de Octavio Tejeiro

Es magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Archivo

La Corte Suprema de Justicia tiene nuevo presidente. La Sala Plena del alto tribunal eligió este jueves al magistrado Francisco Ternera, de la Sala Civil, para que lleve las riendas de la alta corte hasta mediados de enero del próximo año.

El nuevo presidente de la corte es abogado de la Universidad del Rosario, Doctor en Derecho de la Alfonso X de Madrid (becario). Tiene posdoctorado de la Universidad para la Paz del Sistema de las Naciones Unidas. Máster en Derecho Privado de París II (becario). Máster en Derecho Civil de París II. Y tiene especializaciones en Terminología Jurídica del Instituto de Derecho Comparado de París y en Derecho Administrativo de la Universidad Alfonso X Madrid.

La elección por fuera del tiempo acostumbrado se debe a la salida del magistrado Octavio Augusto Tejeiro, ahora exmagistrado de la Sala Civil y expresidente de la corte. El pasado fin de semana, el togado terminó su periodo de ocho años en el alto tribunal y tuvo que salir antes de terminar el año de su presidencia.

Tras su salida, el vicepresidente de la corporación, el magistrado de la Sala Laboral, Iván Mauricio Lenis Gómez, tomó temporalmente el mando de la corte. Sin embargo, El Espectador conoció que la razón para elegir un presidente para los poco más de dos meses que faltan, se debe a que, como es costumbre, el vicepresidente es elegido presidente al año siguiente. Es decir, Lenis Gómez sería el presidente del alto tribunal en 2026.

De haberse queda como presidente por lo que resta de 2025 y parte de enero de 2026, le explicaron fuentes del alto tribunal a este diario, no habría podido ser elegido como jefe de la corte el próximo año. Por eso, se decidió que la presidencia quedara por este tiempo en manos de la Sala Civil, a la cual pertenecía el recién salido Tejeiro.

