Fue hallado Andrés Vásquez, candidato al Senado reportado como desaparecido en Cesar

El político del Partido Conservador había desaparecido desde el pasado 25 de febrero. Se sabe que llegó por sus propios medios a la casa de unos familiares en noche de este jueves.

Redacción Judicial
27 de febrero de 2026 - 11:57 a. m.
Foto: Archivo particulat
Andrés Vásquez, candidato al Senador por el Partido Conservador, desaparecido desde el pasado 25 de febrero, fue encontrado en la noche de este jueves. Según la primera información que se tiene, llegó por sus propios medios a la casa de unos familiares en Pelaya (Cesar).

El pasado miércoles, el Partido Conservador denunció que el candidato desapareció luego de salir de Pelaya (Cesar) con destino a Aguachica, donde tenía prevista una reunión política. “Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”, señaló la colectividad.

Según la información conocida hasta ahora, el candidato desapareció tras visitar a su padre en el municipio de Pelaya. Posteriormente, las autoridades del Cesar convocaron un consejo de seguridad extraordinario.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, indicó en ese momento que el caso era analizado por la Policía y el Ejército para determinar si se trataría de un posible secuestro u otra situación, así como para establecer su paradero y lograr su liberación.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

