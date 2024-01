Fuerza Aeroespacial explica por qué no cuenta con aviones para apagar incendios

La disminución de las lluvias, las altas temperaturas y la escasez del agua en algunos municipios están generando una serie de incendios forestales en el país. Foto: EFE - Carlos Ortega

El general Carlos Silva, subcomandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, explicó en una entrevista con Caracol Radio que la entidad no cuenta con aviones que se dediquen específicamente a la extinción de incendios y que las aeronaves que podrían ayudar en estos hechos que se presentan en varias zonas del país no se puede utilizar en estos momentos. En concreto, el alto oficial explicó que algunos aviones (C-130 Hércules) se encuentran en un mantenimiento, el cual duraría entre tres o cuatro semanas, ya que desde 2019 no se usan.

El pronunciamiento del segundo comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se dio como respuesta a los reclamos que había recibido la entidad de parte de la congresista Katherine Miranda. Ella exigía conocer la ubicación del avión Hércules C-130, que podría servir en estos momentos en donde varias zonas del país se presentan graves incendios por cuenta del fenómeno del Niño.

“¿Dónde está el avión equipado con tecnología para combatir incendios, que descarga 3.000 galones de agua, seis veces más que los Bambi Bucket? ¿Por qué no está apagando los incendios? ¿UNGRD dónde está el avión?”, señaló Miranda.

El señalamiento de la congresista se refería específicamente al Sistema MAFFS, un dispositivo para apagar incendios que no estaba siento implementado en los recientes incidentes ambientales. La disminución de las lluvias, las altas temperaturas y la escasez del agua en el país están generando preocupación nacional.

El general Silva explicó que la Fuerza Aeroespacial se encarga de apoyar la mitigación de los incendios todos los años. Este fenómeno no sería extraño para la entidad, sin embargo, “Esta vez estamos en vitrina, porque está ocurriendo aquí en los cerros orientales” afirmó. Sumado a esto, añadió que cuentan con helicópteros que cumplen con las mismas funciones que las aeronaves, puesto que los aviones tipo Hércules C130 cumplirían con otras misiones de transporte de carga y personal, atendiendo los lugares de más difícil acceso en el territorio nacional.

“Los equipos se montan a bordo de los Hércules, no de todos. Cada avión tiene una configuración especial. Pero sí tenemos algunos aviones que soportan el equipo. Este, que fue adquirido en el 2017, no se ha utilizado desde el 2019. Por un lado, porque no ha habido una necesidad específica y, por otro lado, hoy en día ese equipo para utilizarlo requiere que se lo reactive a través de un mantenimiento que hay que hacer”, puntualizó el general en Caracol Radio.

