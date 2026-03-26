Fuerzas Militares adelantan bombardeos contra disidencias de “Mordisco” en Caquetá

Iván Mordisco comanda un grupo disidente de las antiguas Farc. Foto: Captura de video E

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A esta hora, las Fuerzas Militares adelantan operaciones en contra de las disidencias de las Farc lideradas por alias “Iván Mordisco” en Caquetá y parte de Vaupés. Los bombardeos, según confirmaron fuentes del Ejército a este diario, han dejado ya algunos presuntos disidentes muertos.

Los cuerpos que ya han sido recuperados están siendo llevados a Leticia (Amazonas) para ser identificados.

Esta nueva ofensiva se suma a una serie de operaciones militares que ha venido adelantando la fuerza pública en el último mes en contra de esas disidencias. Por ejemplo, el bombardeo en zona rural de Ituango (Antioquia), el pasado 10 de marzo, en el que murió Erlinson Echavarría Escobar, alias “Ramiro”, señalado jefe de la estructura 18 de ese grupo armado.

Por otro lado, el cerco a “Mordisco” tuvo otro avance con la captura de tres de sus hermanos y presuntos aliados criminales en distintos puntos del país. La primera aprehensión fue la de Juan Gabriel Vera Fernández, alias “Jota”, quien habría coordinado varios homicidios contra firmantes del Acuerdo de Paz en Falan (Tolima), el pasado 8 de marzo.

Al día siguiente, en la plazoleta del mismo municipio, se confirmó la captura de Andrés Vera Fernández, alias “Conejo”, y el último golpe fue la detención de José Manuel Vera Fernández, alias “José”, el pasado viernes 13 de marzo en Bogotá. El hombre era buscado por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.

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