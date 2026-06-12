FF. MM. aseguran que no hay denuncias concretas por compra de votos antes de las elecciones

El comandante de las Fuerzas Militares hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad que pueda afectar la transparencia de los comicios. Foto: Cristian Garavito

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Mientras avanzan los preparativos de seguridad para las elecciones, las Fuerzas Militares informaron que no tienen registros de denuncias concretas por compra de votos, pero mantienen seguimiento a alertas sobre posibles presiones contra electores en algunas regiones del país.

Así lo aseguró el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, quien señaló que, según la información suministrada por la Policía Nacional, hasta el momento no se han reportado casos específicos relacionados con este delito electoral. Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad que pueda afectar la transparencia de los comicios.

“En este momento no tenemos una información puntual de esto, no se han recibido denuncias específicas por compra de votos es lo que me informa la Policía nacional. Corresponde esto entonces a seguir trabajando e invitar a la comunidad a que hay unas líneas específicas. El que tenga información de eso por favor no la suministren como lo hicimos en las primeras elecciones del 8 de marzo, donde se logró contrartar esa acción y tener unas incautaciones de dinero y unas capturas”, afirmó el oficial.

Alerta por presunto constreñimiento electoral en Caquetá

Durante su intervención, el comandante también se refirió a las advertencias formuladas por autoridades regionales sobre posibles amenazas contra la población civil en Caquetá, atribuidas a la estructura Rodrigo Cadete, vinculada a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá”.

López confirmó que la Fuerza Pública recibió la denuncia presentada por el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, relacionada con presuntos actos de constreñimiento contra la población. “Sí, recibimos la denuncia del señor gobernador del Caquetá, las autoridades regionales ya están enteradas de esta situación. Justamente, la Fuerza Pública está orientada y ordenada para que contrarreste a quien quiera hacer y vulnerar a la población civil”, sostuvo.

Según explicó, las autoridades militares han coordinado acciones con entidades regionales, locales y organismos que hacen parte del Plan Democracia para atender la situación y garantizar el libre ejercicio del derecho al voto.

Como parte de las medidas preventivas, las Fuerzas Militares reiteraron la prohibición de utilizar las cámaras de los teléfonos celulares para fotografiar los tarjetones dentro de los puestos de votación, práctica que puede facilitar delitos como la compra o el constreñimiento al elector.

El comandante precisó que los ciudadanos podrán utilizar sus dispositivos para presentar la cédula digital, pero no para tomar fotografías durante el proceso electoral. “Hemos tomado una serie de medidas, las tropas están enteradas y esperamos que con ayuda de autoridad regional local y quienes participan en todo el tema democrático, pues podamos contrarrestar esa acción que claramente es un delito”, indicó.

Despliegue nacional de seguridad

La cúpula militar inició desde el pasado 11 de junio un recorrido por distintas regiones del país, comenzando por Medellín, Cali e Ibagué, con el propósito de verificar el dispositivo de seguridad, evaluar las condiciones de orden público y supervisar los preparativos finales para la jornada electoral.

Además, las Fuerzas Militares anunciaron la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) de Seguridad e Institucional, para realizar un seguimiento permanente y coordinado a las capacidades desplegadas para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

Según la institución, el PMU contará con la participación de autoridades nacionales y territoriales para responder de manera articulada ante cualquier situación que pueda afectar los comicios. Entretanto, las Fuerzas Militares mantienen desplegadas sus capacidades operacionales para proteger a la población y respaldar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

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