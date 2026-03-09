Publicidad

Home

Judicial

Fuerzas Militares bombardean a disidencias de alias “Calarcá” en Ituango (Antioquia)

La operación militar la adelanta el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército en ese departamento de Antioquia contra el frente 18 de las disidencias de las Farc.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
09 de marzo de 2026 - 04:37 p. m.
Fuerzas Militares bombardean a disidencias de alias “Calarcá” en Ituango, (Antioquia)
Fuerzas Militares bombardean a disidencias de alias “Calarcá” en Ituango, (Antioquia)
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército confirmó a este diario que adelantan una operación militar en Ituango (Antioquia) contra la disidencia de las Farc al mando de alias “Calarcá”. Este sería el primer bombardeo a este grupo armado ilegal durante el gobierno de Gustavo Petro. Actualmente la disidencia conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente tiene una mesa de diálogo activa con el gobierno.

A través de su cuenta en X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que en el operativo del Ejército se adelanta en zona rural del municipio podrían haber caído criminales del frente 18 de la disidencia, al mando de alias “Ramiro”. Hasta el momento, el Comando Especial está verificando las muertes tras el operativo.

Lea también: A pesar de pactos por elecciones, Clan del Golfo y ACSN protagonizan combates en Aracataca

Sobre alias Ramiro, el gobernador entregó detalles sobre su perfil. “Este bandido fue capturado en la caravana de la UNP con Calarcá, pero fue dejado en libertad por la Fiscalía ante orden de Petro”, dijo.

En esa zona de Antioquia se han registrado combates en los últimos días. Precisamente, el pasado 2 de marzo se tenía prevista una rueda de prensa de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia en Hidroituango, pero tuvo que ser cancelada por la presencia de drones en la zona.

“Las recomendaciones del Ejército Nacional son que el viaje se aplace ante la presencia detectada de sobrevuelos de drones no autorizados de gran tamaño que pertenecerían al frente 36 de las Farc, que delinque en la zona”, señalaron las autoridades locales.

Le puede interesar: Presión de grupos armados e incautación de dinero: 864 incidentes durante jornada electoral

Sin embargo, el comandante del Ejército Nacional de Colombia, Royer Gómez, señaló que desde la institución no se emitió ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre un plan concreto para atentar contra los mandatarios o la infraestructura del proyecto.

“Es una realidad que el GAOR estructura 36, como nos pasa con el 18, con el 33 y el 37, que también delinquen en esa área, tienen la capacidad de cometer acciones terroristas mediante el lanzamiento de explosivos con drones (...). Nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita y de no llevarla a cabo”, dijo el uniformado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ejército Nacional

Disidencias de las Farc

Calarcá Córdoba

Alias Ramiro

Ituango

Antioquia

Fuerzas Militares

Comando Conjunto de Operaciones Especiales

Gobernador de Antioquia

Andrés Julián Rendón

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.