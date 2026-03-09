Fuerzas Militares bombardean a disidencias de alias “Calarcá” en Ituango, (Antioquia)

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército confirmó a este diario que adelantan una operación militar en Ituango (Antioquia) contra la disidencia de las Farc al mando de alias “Calarcá”. Este sería el primer bombardeo a este grupo armado ilegal durante el gobierno de Gustavo Petro. Actualmente la disidencia conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente tiene una mesa de diálogo activa con el gobierno.

A través de su cuenta en X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que en el operativo del Ejército se adelanta en zona rural del municipio podrían haber caído criminales del frente 18 de la disidencia, al mando de alias “Ramiro”. Hasta el momento, el Comando Especial está verificando las muertes tras el operativo.

Lea también: A pesar de pactos por elecciones, Clan del Golfo y ACSN protagonizan combates en Aracataca

Sobre alias Ramiro, el gobernador entregó detalles sobre su perfil. “Este bandido fue capturado en la caravana de la UNP con Calarcá, pero fue dejado en libertad por la Fiscalía ante orden de Petro”, dijo.

En esa zona de Antioquia se han registrado combates en los últimos días. Precisamente, el pasado 2 de marzo se tenía prevista una rueda de prensa de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia en Hidroituango, pero tuvo que ser cancelada por la presencia de drones en la zona.

“Las recomendaciones del Ejército Nacional son que el viaje se aplace ante la presencia detectada de sobrevuelos de drones no autorizados de gran tamaño que pertenecerían al frente 36 de las Farc, que delinque en la zona”, señalaron las autoridades locales.

Le puede interesar: Presión de grupos armados e incautación de dinero: 864 incidentes durante jornada electoral

Sin embargo, el comandante del Ejército Nacional de Colombia, Royer Gómez, señaló que desde la institución no se emitió ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre un plan concreto para atentar contra los mandatarios o la infraestructura del proyecto.

“Es una realidad que el GAOR estructura 36, como nos pasa con el 18, con el 33 y el 37, que también delinquen en esa área, tienen la capacidad de cometer acciones terroristas mediante el lanzamiento de explosivos con drones (...). Nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita y de no llevarla a cabo”, dijo el uniformado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.