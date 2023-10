Fuga de Aida Merlano: se cae aceptación de cargos de “domiciliario” y su hermana

Fuga de Aida Merlano: tumban acuerdo a hermanos que ayudaron en su escape. Foto: Archivo Particular

Un duro revés sufrió este miércoles la Fiscalía al tumbar la aceptación de cargos que habían hecho los hermanos Juhass y Kerly Pineda Matallana por participar en la fuga de la excongresista Aida Merlano, quien se escapó de las autoridades del INPEC en 2019, mientras asistía a una cita odontológica.

El juez 56 Penal del Circuito de Bogotá tomó la decisión al concluir que la Fiscalía se equivocó al imputar a ambas personas por el delito de favorecimiento de fuga, el cual fue aceptado por ambos, porque por este delito solo pueden ser investigados funcionarios públicos y miembros del INPEC. “Quien busca reconocer su culpabilidad carece de tal condición especial y tampoco se ha establecido un acuerdo con individuos que ostenten una posición similar”, explicó el juez.

Los hermanos Pineda Matallana habían aceptado su responsabilidad por este delito y enviados a prisión domiciliaria el pasado 12 de agosto. “La investigación da cuenta que la mujer habría sido quien recibió a Merlano Rebolledo tras descender por una cuerda desde el segundo piso del edificio. El hombre por su parte, al parecer, fue quien condujo la motocicleta en la que se concretó la huida de la exparlamentaria”, señaló la Fiscalía en ese momento.

El Espectador consultó con fuertes cercanas al caso, quienes explicaron que esta decisión no tumba la imputación contra los hermanos Pineda Matallana y solo afecta, por el momento, la aceptación de cargos que habían hecho.

Por esta fuga, el pasado 28 de abril fue imputada la excongresista Aida Merlano días después de que regresara al país deportado de Venezuela. Hechos por los cuales se declaró inocente, según le contó en ese momento a El Espectador, su abogado defensor, Miguel Ángel del Río, porque pretende negociar un preacuerdo con la Fiscalía. Por estos hechos, dos personas están condenadas, entre ellas, su hija Aida Victoria Merlano.

Dentro las pruebas que tiene la Fiscalía en contra de la excongresista, se encuentra un informe suscrito por la dragoneante, Diana Montoya, quien entro a trabajar en horas de la tarde de ese primero de octubre de 2019. Este indica que Montoya, al ingresar a turno, revisó inicialmente que Merlano se encontraba en el consultorio, fue a almorzar dejando a otro funcionario encargado, pero cuando regresó Merlano ya no estaba. “Observó cuando el odontólogo salió de allí de forma apresurada, y luego los hijos de Aida. Cuando entró al consultorio se dio cuenta de que Merlano no estaba, se había lanzado con la ayuda de una cuerda, solicitó apoyo y no fue posible su recaptura”, explicó la Fiscalía.

