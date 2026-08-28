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28 de agosto de 2026 - 10:24 p. m.

Gobierno de Abelardo de la Espriella reabre la puerta a la fumigación aérea con glifosato

Colombia vuelve a abrirle la puerta a la fumigación aérea con glifosato. El Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó la norma que mantenía suspendida esta herramienta contra los cultivos de coca, aunque todavía no podrá empezar a fumigar.

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humberto jaramillo(12832)Hace 4 minutos
Esperemos que no acaben con los campesinos y sus alimentos. Es más importante acabar con los capos que con los campesinos que no tienen, por ahora, otro cultivo que les permita un ingreso. Estamos apenas en el alba de ese amanecer del amanecerá y veremos
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