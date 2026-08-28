28 de agosto de 2026 - 10:24 p. m.
Gobierno de Abelardo de la Espriella reabre la puerta a la fumigación aérea con glifosato
Colombia vuelve a abrirle la puerta a la fumigación aérea con glifosato. El Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó la norma que mantenía suspendida esta herramienta contra los cultivos de coca, aunque todavía no podrá empezar a fumigar.
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