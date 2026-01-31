Funcionarios de Alcaldía de Bahía Solano enfrentan cargos por presunto desfalco millonario

Se trata del jefe de Presupuesto de la alcaldía, Bernardo Alfonso Asprilla Abadía; y el secretario de Hacienda del municipio, Rodrigo Viñuela Jaramillo. Foto: Fiscalía

Dos funcionarios de la Alcaldía de Bahía Solano, en el departamento del Chocó, y una mujer particular fueron judicializados por su presunta participación en la apropiación ilícita de recursos públicos del municipio, cuyo monto superaría los COP 370 millones, informó la Fiscalía General de la Nación.

Las irregularidades salieron a la luz tras la revisión de varias transferencias y movimientos financieros realizados desde las cuentas oficiales de la administración municipal. A partir de estos análisis, las autoridades identificaron como implicados al jefe de Presupuesto, Bernardo Alfonso Asprilla Abadía; al secretario de Hacienda, Rodrigo Viñuela Jaramillo; y a la particular Sonia Rodríguez Palacios, quienes habrían intervenido en los hechos entre 2024 y 2025.

Según la investigación del ente acusador, los dos funcionarios, al parecer, habrían contactado a un empleado de la empresa de aguas de Bahía Solano para que les facilitara, sin autorización de la gerencia, el uso de la cuenta bancaria de dicha entidad. En ese contexto, se habría acordado el envío de COP 119.800 millones desde las cuentas del municipio, recursos que fueron girados mediante un cheque a nombre de Rodríguez Palacios.

Por estos hechos, las tres personas fueron imputadas, de acuerdo con su grado de responsabilidad, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito y asociación para cometer delitos contra la administración pública. Ninguno aceptó los cargos y, por disposición judicial, tendrán medida de aseguramiento en su casa mientras avanza la investigación del presunto desvío de recursos.

La Fiscalía señaló que el primer cheque fue cobrado por Rodríguez Palacios el 18 de julio de 2025 y que luego el dinero habría sido consignado en cuentas de personas cercanas a los funcionarios investigados. El expediente, liderado por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó, estableció que la mujer no tenía ningún vínculo contractual, ni como contratista ni como proveedora, que justificara el giro de esos recursos.

Los análisis financieros también permitieron identificar otras consignaciones presuntamente irregulares por COP 132.966.998 millones y COP 121.799.136, realizadas entre enero de 2024 y diciembre de 2025 desde cuentas de la Alcaldía de Bahía Solano hacia particulares que no tendrían relación laboral ni contractual con la administración municipal.

