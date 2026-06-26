¿Funcionó la paz total? Un estudio concluye que fortaleció la gobernanza criminal

Aunque los homicidios y las masacres no aumentaron, una investigación de la Universidad de los Andes concluye que los ceses al fuego facilitaron la expansión del control territorial de los grupos armados. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP) Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

A dos meses de finalizar el gobierno Petro, los balances de su gestión ya empiezan a estar al orden del día. En temas de paz, el panorama ha estado ya bien diagnosticado. Aumento de hombres en filas de grupos criminales, de combates entre ellos mismos y la fuerza pública y el uso cada vez más recurrente de drones para atentar contra la población civil. Todo, en el marco de la política de paz total que buscó implementar el Ejecutivo para promover las negociaciones de paz con la mayor cantidad de estructuras ilegalmente armadas, sin importar...