Fundación San José anuló los dos títulos que tenía Juliana Guerrero

Juliana Guerrero Jiménez, quien aspira a ser viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad, realmente nunca habrían estudiado en la Fundación San José, institución que le dio títulos en los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública. Por esa razón, el consejo directivo de la universidad decidió este viernes anular esos títulos.

Desde el pasado 25 de septiembre la universidad detectó irregularidades en la obtención del título de Guerrero, como, por ejemplo, que no habría presentado el Examen de Estado de la Educación Superior - Saber Pro, ni el Examen de Estado de la Educación Técnica y Tecnológica - Saber TyT.

En la decisión tomada este viernes y conocida por El Espectador, se lee que “la revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”.

Así las cosas, el consejo directivo de la institución, “en sesión del 7 de noviembre de 2025, el Consejo Directivo de la Universidad, tras agotar el debido proceso disciplinario, decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas antes mencionados”.

Esta decisión en particular por parte de la universidad se da por lo ocurrido en septiembre pasado, cuando la Presidencia de la República publicó por segunda vez la hoja de vida de Guerrero para el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad. En esa ocasión, su hoja de visa apareció registrada con un estudio de pregrado que no se registró en la primera ocasión. Este ajuste provocó una serie de denuncias.

Una de ellas fue por parte de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, quien denunció públicamente que Guerrero no habría presentado el examen Saber Pro, requisito legal para obtener un título profesional.

A finales de ese mismo mes, la Fundación San José anunció que anulaba el título de contadora de Juliana Guerrero, postulada a viceministra de Juventud, tras establecer que no cumplió con todos los requisitos para graduarse. Ahora, la anulación es sobre cada uno de los títulos registrados por Guerrero.

